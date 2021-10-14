بقبلة وعناق.. انتهاء أزمة يسرا في مهرجان الجونة

انتهت الأزمة بين الفنانة المصرية يسرا، مع إدارة مهرجان الجونة السنمائي، حيث قدم انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة ا، اعتذارا علنيا إلى يسرا، أمام عدسات الصحفيين، بعدما عبّرت عن استيائها من تصريحاته السابقة حول عدم إمكانية تكريمها في المهرجان.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي والذي أقيم بجوار شاطئ البحر الأحمر بمدينة الجونة في الغردقة، حرص انتشال التميمي على تقبيل رأس يسرا وحضنها أمام الحضور كنوع من الاعتذار عن الخطأ الذي قال إنه “غير مقصود”.

من جانبه، علق الملياردير المصري نجيب ساويرس على الواقعة، مؤكدا أن تصريح التميمي لم يكن موفقا، وكان من الممكن أن يذكر وجهة نظره دون الزج باسم يسرا في الحديث.

وأكد أن يسرا لها قيمة كبيرة للغاية لدى الجمهور المصري والعربي، وهو الأمر الذي سانده فيه التميمي، ووجه اعتذاره بشكل علني ليسرا، لما سببه إليها من انزعاج.

واستغل التميمي الأمر وذهب إلى يسرا وعانقها لتبادله هي العناق، وينهي بشكل قاطع هذا الخلاف، فيما مزح نجيب ساويرس معتبرا أن مدير المهرجان افتعل الخلاف من أجل هذا الصلح والعناق.

وكانت الفنانة المصرية، يسرا، ردت على مدير مهرجان “الجونة” بسبب تصريحاته التي أعلن فيها عدم تكريم الفنانة المصرية في المهرجان السينمائي. وأعربت يسرا عن غضبها، من خلال بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، مؤكدة أن التبرير بأنها عضوة في اللجنة الاستشارية للمهرجان، هو الأسوأ.

وأكدت رفض الزج باسمها فيما وصفته “سياق خاطئ وغير ضروري بالمرة”، مشيرة إلى أن ما وصفتها بـ”المواقف السلبية” تكررت كثيرا معها وآخرين باللجنة وأن ذلك أدى إلى تناقض مرفوض وغير مقبول.

وقال مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي، في تصريحات صحفية سابقة، إن يسرا لها حق التكريم في المهرجان، لكن وجودها ضمن اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان يمنعنا من الإحتفاء بها.