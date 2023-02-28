الثلاثاء 8 شعبان 1444 ﻫ - 28 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بقدمٍ واحدة.. لاعبٌ بولنديّ مبتور الساق يُحرز جائزة "أفضل هدف" في العالم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2023 9:43 صباحًا
مارسين أوليكسي لدى تتويجه بالجائزة

مارسين أوليكسي لدى تتويجه بالجائزة

A A A
طباعة المقال

دخل اللاعب البولندي المبتور الساق، مارسين أوليكسي، التاريخ من أوسع أبوابه، ليل الإثنين الثلاثاء، عندما فاز في جائزة أفضل هدف في العالم، في تكريم تاريخي تفوّق فيه على نجوم عالميين مثل البرازيلي ريتشارليسون.

وفي حفل أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” جوائز الأفضل، وهيمنت فيها الأرجنتين بشكل كبير.

لكن كان لافتًا أن اللاعب البولندي المبتور الساق، مارسين أوليكسي، تفوّق على لاعبين أصحّاء نافسوه على جائزة بوشكاش لأفضل هدف.

وتنافس على هذه الجائزة:

البولندي مارسين أوليكسي.

البرازيلي ريتشارليسون دي أندرادي.

الفرنسي ديمتري باييه لاعب أوليمبيك مارسيليا.

وكان أوليكسي قد تحدث إلى موقع “سكاي نيوز عربية” قبل أيام من هذه الجائزة التي كان يترقبها كثيرًا.

وقال أوليكسي إنه كان فخورًا بنفسه عند تسجيل ذلك الهدف الذي دخل التاريخ، مضيفا “قلت إنني سأفعلها وفعلتها، وأنا سعيد جدًا بهذا”.

واستند مارسين أوليكسي على عكازه قبل أن يسدد الكرة بقدمه بطريقة أكروباتية في شباك الفريق المنافس بالدوري البولندي لكرة القدم للمبتورين.

وسجل أوليكسي هدفه في شباك نادي ستال رزيزف، بدوري “إكستراكلاسا” البولندي، في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعدما استغل عرضية زميله ليلعب الكرة بطريقة رائعة سكنت شباك الفريق المنافس.

وأكد اللاعب البولندي أنه لا يوجد مستحيل، معتبرًا أن “الأهداف الثلاثة المرشحة لجائزة بوشكاش جميلة وتستحق التتويج”، وتابع: “ولكن إذا فزت بها سيكون إنجازًا تاريخيًا، وستكون لحظة رائعة لكرة القدم”.

ونشر لاعب برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هدف مواطنه أوليكسي، على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي.

وعلّق أوليكسي: “شعرت بالكثير من الدعم من روبرت (ليفاندوفسكي). كما تعلم هو سفيرنا، أنا ممتن جدا له (…)”.

    المزيد من منوعات

    مفتاح الزواج الناجح
    "سرّ سهل وبسيط".. دراسة تكشف عن "مفتاح الزواج الناجح"!
    إيلون ماسك (رويترز)
    بثروة تجاوزت 187 مليار دولار.. ماسك يستعيد لقبه كأغنى شخص في العالم
    تويتر
    "تويتر" يطرد "الموظفة المتفانية"!

    الأكثر قراءة

    مؤشر قياس الزلازل
    نصيحة من باحث جيولوجي إلى اللبنانيين بشأن الزلازل
    مؤشر قياس الزلازل
    هزّة أرضية جديدة في لبنان
    طوني نمر
    الكشف عن تحرّك الفالق الشمالي لخليج الإسكندرون.. كيف سيتأثّر لبنان؟