بقدمٍ واحدة.. لاعبٌ بولنديّ مبتور الساق يُحرز جائزة "أفضل هدف" في العالم

دخل اللاعب البولندي المبتور الساق، مارسين أوليكسي، التاريخ من أوسع أبوابه، ليل الإثنين الثلاثاء، عندما فاز في جائزة أفضل هدف في العالم، في تكريم تاريخي تفوّق فيه على نجوم عالميين مثل البرازيلي ريتشارليسون.

وفي حفل أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” جوائز الأفضل، وهيمنت فيها الأرجنتين بشكل كبير.

لكن كان لافتًا أن اللاعب البولندي المبتور الساق، مارسين أوليكسي، تفوّق على لاعبين أصحّاء نافسوه على جائزة بوشكاش لأفضل هدف.

وتنافس على هذه الجائزة:

البولندي مارسين أوليكسي.

البرازيلي ريتشارليسون دي أندرادي.

الفرنسي ديمتري باييه لاعب أوليمبيك مارسيليا.

وكان أوليكسي قد تحدث إلى موقع “سكاي نيوز عربية” قبل أيام من هذه الجائزة التي كان يترقبها كثيرًا.

وقال أوليكسي إنه كان فخورًا بنفسه عند تسجيل ذلك الهدف الذي دخل التاريخ، مضيفا “قلت إنني سأفعلها وفعلتها، وأنا سعيد جدًا بهذا”.

واستند مارسين أوليكسي على عكازه قبل أن يسدد الكرة بقدمه بطريقة أكروباتية في شباك الفريق المنافس بالدوري البولندي لكرة القدم للمبتورين.

وسجل أوليكسي هدفه في شباك نادي ستال رزيزف، بدوري “إكستراكلاسا” البولندي، في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعدما استغل عرضية زميله ليلعب الكرة بطريقة رائعة سكنت شباك الفريق المنافس.

𝐆𝐎𝐋 𝐒𝐄𝐙𝐎𝐍𝐔 2⃣0⃣2⃣2⃣ ⚽🔝 CO ZA STRZAŁ 💪 CO ZA BOMBA 🔥

Trafienie Marcina Oleksego z ostatniego turnieju możemy oglądać godzinami ❗ To jest właśnie PZU Amp Futbol Ekstraklasa 🏆 pic.twitter.com/P65gUCeoJT — Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) November 7, 2022

وأكد اللاعب البولندي أنه لا يوجد مستحيل، معتبرًا أن “الأهداف الثلاثة المرشحة لجائزة بوشكاش جميلة وتستحق التتويج”، وتابع: “ولكن إذا فزت بها سيكون إنجازًا تاريخيًا، وستكون لحظة رائعة لكرة القدم”.

ونشر لاعب برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هدف مواطنه أوليكسي، على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي.

وعلّق أوليكسي: “شعرت بالكثير من الدعم من روبرت (ليفاندوفسكي). كما تعلم هو سفيرنا، أنا ممتن جدا له (…)”.