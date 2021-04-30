بقيمة 12 ألف دولار … الامير ويليام يهدي زوجته مجوهرات ثمينة

اشتبهت وسائل إعلام بريطانية في تقديم الأمير ويليام لزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، مجوهرات بقيمة حوالي 12 ألف دولار.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أقام الأمير وليام وكيت ميدلتون جلسة تصوير في قصر كنسينغتون تكريماً للذكرى العاشرة لزواجهما.

وبحسب الصحيفة، ارتدى الزوجان ملابس بدرجات متفاوتة من اللون الأزرق. كانت كيت ترتدي فستانا زهريا باللون الأزرق الفاتح من ماركة Ghost London، وفي يدها خاتم الزفاف الشهير، الذي كان نفس الخاتم الذي أهداه ولي العهد الأمير تشارلز للأميرة الراحلة ديانا والدة الأمير وليام، عندما أعلن الزوجان خطبتهما في عام 1981، وقلادة من الألماس على شكل زهرة الأقحوان من ماركة Asprey” تقدر قيمتها بحوالي 12.261 دولار، يرجح أنها هدية من الأمير ويليام.

ويظهر الأمير ويليام في الصور مرتديا سترة زرقاء، فوق قميص أزرق، ممسكا بزوجته.

وتمت خطوبة الأمير وليام وكيت في 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2010. قبل خطوبتهما، ورد أن الزوجين تواعدا لمدة تسع سنوات تقريبًا. أخيرا تزوج دوق ودوقة كامبريدج في 29 نيسان / أبريل 2011 في دير وستمنستر.

وارتدت العروس فستان زفاف من تصميم سارة بيرتون لألكسندر ماكوين، مقترنًا بتاج كارتييه Scroll. كان الأمير وليام يرتدي زي ضابط في الحرس الأيرلندي مع وسام حرس الشرف بغطاء علفي.