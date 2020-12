بقيمة 189 ألف دولار…سائح يحجز جناحا خاصا في دبي للاحتفال برأس السنة

على الرغم من انتشار فيروس كورونا حول العالم وإقفال الملاهي الليلية والمطاعم إلا أن ثمة دول ستحتفل برأس السنة كما جرت العادة على اعتبار أن هذه الليلة تشكل مدخولا ضخما للمطاعم وأماكن الترفيه، والتي غالبا ما تكون باهظة الثمن كونها الليلة الأخيرة من السنة والتي يتمنى البعض أن ينهيها باحتفال كبير.

وفي هذا السياق، قام سائح أوروبي بحجزجناح إمبراطوري في فندق “بلاتزو فرساتشي دبي”، بقيمة 700 ألف درهم إماراتي (الدرهم يعادل 0.27 دولار تقريبا)، للإقامة فيه خلال عطلة احتفالات رأس السنة القادمة.

وأعلن المدير التنفيذي للفندق ومؤسس شركة “بلاتزو للضيافة”، منذر درويش، أن القطاع الفندقي في دبي، يشهد حركة حجوزات نشطة خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة. حسبما نقلته جريدة “الإمارات اليوم”.

كما ذكر المتحدث، أن “الحجز الذي يشمل أيضا الرسوم والضرائب يبدأ من تاريخ 26 ديسمبر/ كانون الاول الجاري، وحتى الثاني من يناير/ كانون الثاني 2021، مشيرا إلى أن الفندق ينظم برامج خاصة بالزوار الذين يحجزون في الأجنحة الفاخرة، منها جولات بطائرة “هيليكوبتر” لمشاهدة معالم دبي”.

وبين المتحدث أن الفندق “يستعد لرأس السنة الجديدة ضمن أجواء خاصة تحاكي قصة ألف ليلة وليلة وشخصياتها الرئيسة مستهدفة العائلات بهذه المناسبة، إلى جانب حفلات لفنانين عرب وأجانب، بما في ذلك برنامج خاص بعروض الألعاب النارية وغيرها من الأنشطة التي يتم تحضيرها للزوار”.

كما وصف درويش، الجناح الإمبراطوري، والذي ذكر بأنه يضم خمس غرف نوم على مساحة 22 ألف قدم مع حوض سباحة خاص وشرفة وقاعة للفعاليات الترفيهية فضلاً عن نادي لياقة بدنية ومرافق سبا ومجالس، إضافة إلى غرف طعام ومطبخين ومكتب لإدارة الأعمال، لافتا إلى أن الجناح يجسد علامة “فيرساتشي” من حيث تصاميمه وأثاثه الفريد الذي صنع خصيصاً ويقع في أعلى طابق ويمنح إطلالات بانوراميه على خور دبي.

وأوضح أن القطاع الفندقي في دبي حقق معدلات إقبال أكبر خلال الربع الأخير من العام الجاري، وفقا للمؤشرات الحالية فإن حركة الحجوزات المؤكدة للغرف الفندقية خلال الأشهر المقبلة مبشرة للغاية، ليدخل القطاع الفندقي في مرحلة التعافي السريع من تداعيات فيروس “كورونا”، مشيرا إلى أن العام المقبل سيشهد عدد كبير من المعارض والفعاليات الهامة التي ستستقطب ملايين الزوار ومنها معرض “إكسبو 2020 دبي”.

