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بكلمتين.. رئيس بروسيا دورتموند يحسم مصير هالاند

8 - يناير - 2022
إيرلينج هالاند

إيرلينج هالاند

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حسم هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند مصير مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند بشأن رحيله عن ملعب سيجنال إيدونا بارك في يناير/ كانون ثان الحالي، مؤكداً على بقاء هالاند وأنه “لن يرحل”.

وأصبح هالاند أحد الأهداف الرئيسية لعدد من كبار أوروبا مؤخرا، أمثال ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي ظل تضمن عقده مع دورتموند بندا يسمح له بالرحيل هذا العام مقابل 75 مليون يورو، بدأت الشائعات تزداد بشأن احتمالية رحيل هالاند خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وخلال مقابلة مع مجلة “دير شبيجل” الألمانية، استبعد هانز يواكيم، رحيل صاحب الـ21 عاما عن النادي هذا الشتاء.

وقال فاتسكه مستنكرا: “من سيتخلى عن أحد أفضل المهاجمين في أوروبا خلال فترة الانتقالات الشتوية ما لم يكن مضطرا؟”.

وأضاف: “لن يرحل هالاند في يناير. دورتموند مازال ينافس في 3 بطولات مختلفة، ونريد مقارعة الكبار حتى النهاية”.

رغم ذلك، أشار فاتسكه إلى صعوبة الإبقاء على اللاعب الدولي النرويجي عقب نهاية الموسم، مستدركا “لكننا نرغب في ذلك وسنحاول إقناعه”.

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