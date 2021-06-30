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بكم بيعت سيارة تشارلز التي أهداها للأميرة ديانا؟

30 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 30 - يونيو - 2021 2:45 مساءً
الأميرة ديانا

الأميرة ديانا

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بيعت سيارة الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، التي قدمها لها الأمير تشارلز كهدية خطوبة عام 1981، في إحدى المزادات العلنية في بريطانيا، أمس الثلاثاء. ويذكر أن سيارة ديانا بقيت معها لنحو عام.

ذكرت ذلك شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية في تقرير عن سيارة الأميرة ديانا، مشيرة إلى أن السيارة تم بيعها بسعر 72 ألف دولار، وهو أعلى بنحو 30 ألف دولار عن الحد الذي كان متوقعا لبيعها خلال المناقصة.

وبحسب ما ذكرت الشبكة الأمريكية، فإن الأمير تشارلز أهدى تلك السيارة إلى الأميرة ديانا عام 1981، قبل شهرين من زفافهما، وأصبحت الأميرة الصغيرة تقود هذه السيارة حتى عام 1982.

وتحمل السيارة، التي تم بيعها في مزاد علني، أرقام تسجيلها الرسمية، كما أن العداد الخاص بها يكشف أنها لم تقطع سوى 83 ألف كيلومترا منذ ذلك الحين.

وكانت تلك السيارة شاهدا على أسعد لحظات قضتها الأميرة ديانا مع أمير ويلز، الأمير تشارلز، ولهما صور تجمعهما في تلك السيارة.

وكانت السيارة لدى سيدة، لم يتم كشف اسمها، لكنها كانت من عشاق الأميرة ديانا، وظلت تخفي سر هذه السيارة وتبعيتها للعائلة الملكية البريطانية، حتى على أصدقائها.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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