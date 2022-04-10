“بلاوي سودة”.. عمرو يوسف يكشف أسراره في “حبر سري”

كشف الفنان عمرو يوسف، حقيقة تعديه بالضرب على عامل خلال الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي لأنه طلب التقاط صورة معه.

وقال عمرو يوسف إن هذه الواقعة من الموضوعات التي كان بها ظلم شديد له، لكنه لم يرد حينها، كما تحدث لأول مرة عن السبب الحقيقي وراء الغاء مسلسل “الملك” وخروجه من موسم مسلسلات رمضان 2021، وأكد أنه ليس السبب وراء بطء مسيرة زوجته كندة علوش الفنية.

وأضاف عمرو يوسف في لقاء ببرنامج “حبر سري”، الذي تقدمه أسما إبراهيم عبر فضائية “القاهرة والناس”، مساء السبت، أنه لا يتخيل كيف يصدق أحد تعديه بالضرب على عامل خلال الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي لأنه طلب التقاط صورة معه، وقال: “بالعقل كده فيه بني ادم في الدنيا هيضرب حد طلب منه يتصور معاه صورة سيلفي، ده عبث مينفعش أرد عليه”.

وأوضح أن الشخص الذي تحدث عنه الناس لم يكن عاملا في الجونة أو ما شابه، وكشف عن القصة الحقيقية لأول مرة قائلا: “كنا معزومين على عشا تالت يوم المهرجان وكنا عشرين واحد على الطاولة، ووجدت الولد ده بيصور الناس الموجودة فقلت له انت بتعمل ايه اتلجلج فأخدت منه التليفون وهو طلع يجري وأنا حطيت التليفون في جيبي”.

وتابع: “ولما صاحبي قال لي ممكن يكون لايف طلعت برا لقيت الولد ده وكان شاب عنده حوالي 29 سنة، ولما قلت له افتح لي التليفون خاف وطلع يجري، وبعدها بخمس دقايق جالي واحد صاحبه وقال لي معلش هو خايف منك وأنا هفتح لك التليفون بس مش هقول لك الرقم السري قلت له افتحه”.

وذكر أنه بعد فتح الهاتف وجد الشاب قد صور بث مباشر مدته ثلاث دقائق و20 ثانية عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، لكنه سرعان ما حذفه، مواصلا: “دخلت بصيت على تليفونه لقيت فيه بلاوي سودة”.

أشار إلى أنه وجد على هاتف الشاب صور جميع الفتيات في المهرجان على مدار الأيام الثلاثة للدورة، مضيفًا أنه احتفظ بهاتف الشاب، حتى وجد والدة الشاب تتواصل معه هاتفيًا في اليوم التالي، وأضاف: “لقيت والدته بتكلمه على التليفون، قلت حرام تقلق عليه فرديت عليها لقيت خاله بيكلمني ويقول لي أنا عرفت القصة وبعتذر لك جدا وخد مامته عاوزة تكلمك، راحت والدته مكلماني والنبي يابني وعشان خاطري ونصحته مية مرة بس هو نفسه يمثل وهيتجنن ويبقى وسط الفنانين وبيعمل لنا مشاكل كل يوم والتاني”.

وأكد أنه طمأن والدة الشاب بأنه لن يفعل أي شيء يضره، لأنها كانت تخشى أن يبلغ الشرطة عن ابنها، قائلا: “التليفون كان مصيبة سودة، كان فيه حاجات تحبسه وتوديه في ستين داهية”.

وأشار إلى أن خال الشاب أبلغه بأنه مستعد لأن يظهر في البرامج ليدافع عنه، لكنه رفض واكتفى بحذف كل ما وجده على الهاتف، مؤكدًا أن الشاب هو من أخطأ.

وتحدث عمرو يوسف، لأول مرة عن أزمة وقف مسلسل “الملك”، قائلا إنه فضل عدم الرد على الأخبار المتداولة حول الأمر، رغم تناول الإعلام العالمي والمصري للواقعة بشكل مبالغ فيه، وقال: الكلام والتجويد كتر زيادة عن اللزوم، وآراء من الشرق والغرب.

وأكد أنه لم يفعل أي شخص من طاقم العمل خطأ متعمد، مدللا على ذلك، بتعاقد شركة الإنتاج مع مخرج مسلسل “جزيرة غمام” الذي يعرض في رمضان الجاري، بالإضافة إلى تعاقدها مرة أخرى معه نفسه.

وذكر أنه كان هناك لغط حول كثير من التفاصيل لكنه التزم الصمت، لافتًا إلى خروج شائعات وصفها بالكارثية، مثل رفضه التخلي عن ذقنه.

وعقب: مش فاهم إزاي مرضيش يحلق دقنه دي، كلمة بتدي إيحاء خاطئ تماما عني وعن فهمي للشغلانة، أنا رجل محترف وتتلمذت على يد رجل من قمة المحترفين في الوطن العربي كله وهو الأستاذ نور الشريف.. ضايقتني إن حد ممكن يفكر إني رجل مش محترف.

وأوضح أن شخصيته في المسلسل تتطلب التخلي عن ذقنه في الحلقات الأخيرة فقط، مبديًا تعجبه: أعمال كتير عملتها من غير دقن، إيه الحاجة اللي تخليني مرضاش أحلق دقني.

وأكد أن جميع المشاركين في العمل كانوا سعداء بالمسلسل بجميع حلقاته، لكن حدثت بعض الاعتراضات عندما عرض الإعلان الدعائي للعمل، مضيفًا: ناس كثيرة ارتأت أن هناك أخطاء فيما يتعلق بشكل التاج أو الذقن وما إلى ذلك.

وأشار إلى أن شركة الإنتاج قررت إيقاف المسلسل، لأن الناس لم يبدوا إعجابهم بالموضوع لزعمهم بأن ما تم عرضه في الإعلان الدعائي لم يكن موجود في الفترة التي يتحدث عنها العمل.

وتابع: بالنسبالي أنا بقدم المنتج للمشاهد، فلو فيه عدد من المشاهدين اعترض على ده وشاف إنه مش مظبوط فخلاص الشركة اختارت توقف العمل، مؤكدًا أن المسلسل لم يقدم فترة تاريخية، بل كان يجسد رواية فقط وبه جزء خيالي.

وقال إن جميع الفنانين وقفوا بجانبه وقدموا الدعم له في هذه الأزمة، معلقًا: بشكرهم على الدعم الكبير ده، كنت متضايق نفسيا جدا في الوقت ده، لأني بذلت مجهود كبير وكنا تقريبا مخلصين المسلسل، كان فاضلنا 10 أيام بس.

وواصل: أحبطت جدا جدا، وحسيت إن مجهود كبير راح في الهوا، وكنت تعبان نفسيا في الفترة دي.. كنا كفريق عمل كامل حاسين إننا عاملين حاجة ضخمة ومهمة ولما اتوقفت كان عندي إحباط شديد، لذلك كل مكالمة تليفون جتلي وكل دعم من صحابي وزملائي على السوشيال ميديا كان فارق معايا جدا في الوقت ده.

أضاف: مش زعلان بس على مجهودي، أنا زعلان على مجهود كل الناس.. كنا بنسافر أماكن بعيدة عن الشكل الحضاري لإننا كنا بنصور في فترة زمنية قديمة، فالموضوع كان صعب جدا على كل الناس اللي قدام وورا الكاميرا.

أكد عمرو يوسف، أن الانجاب أثر على مشوار زوجته كندة علوش ولكنها هي التي اختارت الجلوس في المنزل وتربية ابنتهما حياة، قائلا: الانجاب والخلفة أثرت على مشوار كندة علوش الفني وهي اختارت أنها تقعد وتربي حياة بنتنا.

وأضاف أن كندة علوش اعتذرت عن أعمال كثيرة دون تدخل منه في قرارها، قائلا: “مليش دور في قرار كندة ومتقدرش تجبر حد على حاجة وهي اختارت تقعد جنب بنتنا حياة، ومؤخرا نزلت تشتغل وعملت مسلسل ستات بيت المعادي.

ورد الفنان عمرو يوسف، على شعوره بالذنب تجاه زوجته كندة علوش، قائلا: هي نجمة لها جمهور كبير في الشارع المصري، ولم أشعر بالذنب أني اثرت على مشوارها الفني، والإنسان بيبقى عارف أن في مسئولية تضاف على حياته ودي أحلى مسؤولية.