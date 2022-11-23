بلجيكا تتفوّق على كندا في مونديال قطر 2022

فازت بلجيكا على كندا 1 – 0 (الشوط الاول 1 – 0)، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم على استاد احمد بن علي في المجموعة السادسة من نهائيات كأس العالم ال22 لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول المقبل.

وحرم حارس مرمى ريال مدريد الاسباني تيبو كورتوا كندا من افتتاح التسجيل في الدقيقة التاسعة من “بنالتي” احتسبها الحكم الزامبي جاني سيكازوي بعد لجوئه الى تقنية الاعادة بالفيديو “فار”، اذ نجح في صد الكرة الارضية التي سددها الكندي الفونسو ديفيس مهاجم بايرن ميونيخ الالماني. وهذه ضربة الجزاء الثانية الضائعة في البطولة، بعد اولى للبولندي روبرت ليفاندوفسكي في المباراة ضد المكسيك.

وخلافا لمجريات اللعب تقدمت بلجيكا في الدقيقة 44 بإصابة سجلها مهاجم فنربخشة التركي ميشي بنشواي بتسديدة صاروخية الى يمين الحارس الكندي ميلان بوريان بعد تلقيه كرة طويلة.

وشهد الشوط الثاني هجمات متبادلة من لاعبي المنتخبين مع اصرار كندي على ادراك التعادل، الا ان الحارس كورتوا وقف بالمرصاد وتكفل بكل التسديدات من قبل اللاعبين الكنديين.