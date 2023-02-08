بلجيكا تعين تيديسكو مدربا جديدا لمنتخبها خلفا لمارتينيز

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الأربعاء تعاقده مع دومينيكو تيديسكو مدرب رازن بال شبورت لايبزيج السابق لتدريب المنتخب الوطني خلفا لروبرتو مارتينيز.

وقال الاتحاد البلجيكي إن المدرب البالغ عمره 37 عاما سيوقع عقدا لما بعد بطولة أوروبا 2024 وإن أول مباراة للمنتخب تحت قيادته ستكون في التصفيات أمام السويد في ستوكهولم في 24 مارس\آذار.

ودرب تيديسكو، المولود في إيطاليا لكنه نشأ في ألمانيا، شالكه وسبارتاك موسكو.

وقال تيديسكو في بيان “إنه لشرف كبير تدريب منتخب بلجيكا.

“أتطلع بشدة لبدء مهمتي والحماس لا يسعني. كانت أجواء المفاوضات رائعة منذ البداية”.

وترك مارتينيز منصبه بعد خروج بلجيكا من الدور الأول لكأس العالم في قطر في ديسمبر\كانون الأول، ومنذ ذلك الحين تم تعيينه مدربا للبرتغال.

وكان تيديسكو وافق على تدريب بلجيكا لكنه لم يتمكن من توقيع العقد لتفاوضه مع ناديه الألماني على مستحقاته المالية.

وأقيل تيديسكو في سبتمبر\أيلول الماضي وقالت مصادر لرويتر الثلاثاء إنه لا يزال يحق له الحصول على نحو مليون يورو