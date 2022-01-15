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بلدة في إيطاليا بدون شرطة بسبب لقاح كورونا

15 - يناير - 2022
بلدة إيطالية- أرشيفية

بلدة إيطالية- أرشيفية

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أوقفت بلدة صغيرة في شمالي إيطاليا، الضابطين الوحيدين الموجودين في الخدمة بسبب رفضهما للتطعيم.

وتم إيقاف الضابطين العاملين في بلدة كوارونا الواقعة في مقاطعة فيرشيللي بإقليم بيدمونتى والتي يبلغ عدد سكانها نحو 4 آلاف نسمة بسبب رفضهما الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقاً لصحيفة “لا ستامبا” الإيطالية.

وقال عمدة البلدة، فرانشيسكو بيتراسانتا: “لن أتحدث عن استحقاق التوقيف لأنه ليس مسؤوليتي، ولكن الأمر المتروك لي هو كيفية استمرار العمل في البلدية، لذلك، طلبنا المساعدة من البلديات المجاورة التي ستمدنا بالمساعدة اعتباراً من فبراير/ شباط المقبل، ولن تصبح لدينا مشكلة أو نقص في شرطة المرور”.

وأضاف: “أنا أحترم أفكار وقرارات الجميع، ولكن أتوقع منهم أن يتحملوا عواقب الأمر، فأولوياتي تتمثل في حماية المواطنين الذين تم تطعيمهم أولاً والذين احترموا واجباتهم والقانون”.

كما خاطب بيتراسانتا الحكومة قائلاً: “نحن بحاجة إلى سن قوانين أكثر جدية وواضحة وقوية؛ لأننا إذا أردنا الخروج من حالة الطوارئ، يجب أن نفعل ذلك باحترام للجميع”.

وبدأت عملية توقيف الضابطين عن العمل في الأسابيع الأخيرة ودخلت حيز التنفيذ في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، عندما دخلت اللوائح الجديدة لمكافحة كوفيد 19 في إيطاليا، حيز التنفيذ.

ومنذ ذلك التاريخ، ظلت البلدة الصغيرة بدون شرطة مرور، انتظاراً لوصول المساعدات من البلديات المجاورة الشهر المقبل.

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