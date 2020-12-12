بلقيس تشيد بمايا دياب: استثنائية وتتفرد بستايل خاص

بعدما اختارت الممثلة نادين نسيب نجيم تمثيل سيرة حياتها، وصفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي الفنانة اللبنانية مايا دياب ووصفتها بالإستثنائية حيث تتفرد بستايل خاص وطريقة خاصة في اللباس وفي فنها.

وبدورها ردّت الفنان مايا دياب عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي بالقول: “أكيد صديقتي وأكيد غالية كتير وبحب صراحتك وصدقك وتحية إلك ولكل بنات الخليج”.

وتحدثت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ في برنامج “شربل يستقبل” عبر CNN عربية مع الإعلامي شربل راجي عن الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ ووصفتها بالإستثنائية حيث تتفرد بستايل خاص وطريقة خاصة في اللباس وفي فنها.

وأشارت الى أن الجميع يتقبل مايا دياب وجمالها واتجاهاتها في الموضة لكن في الخليج غير مسموح التشبّه بها.

وبدورها ردّة الفنان مايا دياب عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي بالقول: “أكيد صديقتي وأكيد غالية كتير وبحب صراحتك وصدقك وتحية إلك ولكل بنات الخليج”. وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات من الحلقة بشكل كبير بعد أن أثارت بلقيس الجدل بتصريحاتها.

أكيد صديقتي وأكيد غالية كتير وبحب صراحتك وصدقك وتحية إلك ولكل بنات الخليج @BalqeesFathi https://t.co/hE1xsTHTNg — Maya Diab (@mayadiab) December 12, 2020