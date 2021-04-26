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بلقيس تفاجئ جمهورها بإعلان سبب غياب زوجها عن الظهور !

26 - أبريل - 2021
بلقيس

بلقيس

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فاجأت الفنانة اليمنية، بلقيس فتحي، الجمهور بإعلانها للمرة الأولى عن أنها رفعت قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي، سلطان عبد اللطيف.

وردت بلقيس، في اتصال هاتفي مساء أمس الأحد، مع برنامج “أم بي سي تريندنغ”، على سؤال حول سبب غياب زوجها عن الظهور معها مؤخراً، وهو الذي كان يرافقها دائماً في كل تحركاتها ورحلاتها، قائلة: “رفعت قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلنا ثقة بالقضاء النزيه”.

وأضافت أنها “لا تستطيع الحديث كثيراً في الموضوع، لأن بينهما أجمل هدية في العالم وهي ابنهما الوحيد تركي”، مشيرة إلى أنها كثيراً ما تُسأل عن سبب عدم مرافقة زوجها لها في الآونة الأخيرة.

يذكر أن بلقيس وعبد اللطيف تزوّجا في العام 2018 في حفل وصف بأنه أسطوري نظراً إلى التحضيرات الفخمة التي تميّز بها وسط مدينة دبي.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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