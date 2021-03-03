بلقيس لـ"صوت بيروت انترناشونال": تزامن صدور البومي مع البوم احلام صدفة بحتة

بلقيس نجمة شابة قدمت العديد من الاعمال الغنائية المميزة التي لاقت استحسانا عند جيل الشباب. اخيرا طرحت اغنيتين من البومها الجديد الاولى بعنوات “حالة جديدة” باللهجة الخليجية والثانية “خاف علي” باللبناني. ترى ماذا تخبيء بلقيس في جعبتها للاسابيع المقبلة فتقول لـ “صوت بيروت انترناشونال” البومي يتضمن 12 اغنية بالاضافة الى اعمال مشتركة ستجمعني مع عدد من المطربين لا استطيع ان افصح عنها حاليا بطلب منهم . والالبوم متعدد اللهجات العربية وقد تعاونت مع اهم الشعراء والملحنين والمخرجين والموزعين في العالم العربي. تضيف بلقيس قائلة “لقد اتبعتطريقة اطلاق اغنيات الالبوم وفقا لاستراتجية التباعد بين الواحدة والاخرى لاني بذلك اعطي مجالا لكل عمل ان يأخذ حقه طوال شهر تقريبا واعتبر ان اصدار البوم كامل دفعة واحدة بات موضة قديمة اذ كانت في السابق اغنيات عدة تقع من الحسبان بسبب نزولها مع بعضها وبصراحة انا همي الكيف وليس الكم في البومي الجديد وقد وجدت ان استراتجيتي نافعة جدا.. وبالنسبة للهجوم الذي تعرضت له بعد صدور اغنيتها “حالة جديدة” فقالت بلقيس “لا اعرف من يقف وراء هذا الهجوم ولا يهمني ان اعرف بل على العكس كل ما كتب عن الاغنية سواء سلبا ام ايجابا خدم “حالة جديدة” تسويقيا بشكل كبير.

اما عن تزامن اصدار اعمالها مع موعد صدور البوم المطربة احلام فاكدت “انا لم اختر ان يصدر البومي بالتزامن مع البوم احلام خاصة ان الامال الفنية يتم تحديد موعد طرحها بالاتفاق مع الشركة المنتجة وفريق عملي والمنصات الرقمية ويوتيوب قبل عشرين يوما وعندما اعلنت لم اكن اعلم بتاريخ موعد صدور البوم “فدوة عيونك” لاحلام وهذا التزامن حصل بالصدفة وعندما علمت لم يكن بامكاني تغيير المواعيد.

وعن تأثير جائحة كورونا على حياتها اكدت بلقيس ان الوضع تغير على كل الفنانين والاعمال اصبحت قليلة وطبيع الحياة تغيرت وفي هذه الفترة استطعت ان اجلس مع ابني تركي الذي اصبح عمره ثلاث سنوات وقت اطول بعدما تقلص عملي والطفل لا يشعر بما نعانيه في هذه الازمة العالمية.

وعن الفرق بين الحياة في الامارات والمملكة العربية السعودية حيث تعيش مع زوجها قالت “السعودية والامارات عينان في رأس واحد فالامارات هي مسقط رأسي والمكان الذي ولدت فيه واهلي جميعهم يعيشون فيه وتحديدا في مدينة ابو ظبي وانا عشت حياتي كلها في الامارات الى ان تزوجت منذ اربع سنوات فانتقلت للعيش في مدينة جدة وهناك انجبت طفلي. وكثيرا ما يسألونني عن الفرق بين الحياة في السعودية والامارات فأقول لا شك في ان لكل مجتمع خصائصه ولكن ان لدي القدرة على الاندماج في المجتمعات بكل سهولة وفترة الحجر كنت خلالها في السعودية وقد استمتعت في تلك الفترة بالاقامة في جدة ولكن بعدما عادت الحياة نوعا ما قمت بزيارة الامارات لانني كنت مشتاقة لرؤية اهلي بعد شهور من الانقطاع ثم انجزت اعمالي الفنية.