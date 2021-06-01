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بلقيس وسيف نبيل يحتفلان بالـ20 مليون مشاهدة لـ"ممكن"

1 - يونيو - 2021
بلقيس وسيف نبيل

بلقيس وسيف نبيل

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حققت أغنية “ممكن” التي جمعت الفنانة اليمنية بلقيس والفنان العراقي سيف نبيل 20 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب” خلال أسبوعين.

ونشرت بلقيس فيديو طريف احتفالاً بهذا الإنجاز، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، يجمعها بنبيل على أنغام الأغنية، وظهرا فيه وهما يؤديان حركات عفوية.

وعلّقت: “وصاروا عشرين مليون، شكراً لكم ولمحبتكم، وشكراً سيف نبيل على هذا التعاون القوي.. ممكن”. وحصد المقطع عدد كبير من التعلقات المثنية على جمال الأغنية وعفوية الفنانين.

يُذكر أن الأغنية من كلمات سيف الفارس، ألحان سيف نبيل، توزيع موسيقي عمر صباغ، وصورت فيديو كليب من إخراج دان حداد. وفي سياق متصل، عبّرت بلقيس عن سعادتها بالنجاحات التي تعيشها، وحمدت الله عليها، مشيرة ايضا لدعم الجمهور لها.

وكتبت بلقيس على صفحتها الخاصة: “ألف الحمدلله على كل النجاحات اللي اعيشها من بداية العام وبدعم جمهوري وحبايبي راح أقدم الأفضل في الفترة القادمة وراح نوصل كل مكان مع بعض الله يتمم على خير وأعلن لكم عن كل المستجدات الجميلة اللي اشتغل عليها بحب”.

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