فنون ومنوعات

بماذا رد بيل جيتس على ارتباط ابنته بشاب مصري

عبر الملياردير الأمريكى بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت، عن سعادته بإعلان خطوبة ابنته جينيفر كاثرين على الفارس المصرى نائل نصار، حيث علق على صورة ارتباطهما التى نشرتها ابنته عبر حسابها بموقع “إنستجرام” قائلا “أشعر بسعادة غامرة مبروك نايل وجينفر”، وبالمثل هنأتهما زوجته مليندا جيتس.

المزيد من الأخبار

انطلاق شهر الإمارات للابتكار 2020 غداً

بسبب كورونا.. إعلان حالة الطوارئ على الصعيد الدولي

وأعلنت ابنة الملياردير الأمريكى بيل جيتس جينيفر كاثرين عن موافقتها على خطوبتها للفارس المصرى نائل نصار، بعد قصة حب طويلة جمعت بينهما، منذ عام 2017، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام “نايل نصار، أنت فريد.. لقد اجتحتنى تمامًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا فى التعلم والضحك والمحبة معًا، نعم مليون مرة”.

ونشر نايل صورته مع جينيفر وعلق “قالت نعم.. أشعر بأننى أسعد رجل فى العالم الآن. جين أنت كل ما يمكن أن أتخيله.. وأكثر من ذلك بكثير…لا يمكننى الانتظار حتى نستمر معًا خلال هذه الرحلة التى يطلق عليها الحياة، وببساطة لا يمكننى أن أتخيل نفسى بدونك.. أحبك أكثر مما تتخيلين، وأشكرك على جعلك تشعر كل يوم وكأنه حلم لى”.

شاهد أيضاً
فنون ومنوعات

صورة وفيديو: مثلث برمودا يلفظ حطام سفينة اختفت منذ 100 عام دون أثر أو جثث

فنون ومنوعات

مصر تعلن عن أول كشف أثري لعام 2020 في محافظة المنيا

فنون ومنوعات

أثار الدهشة للمتابعين ..فيلم أمريكي تنبأ بتفشي وباء كورونا منذ 2011

فنون ومنوعات

ابنة الملياردير بيل غيتس تُعلن ارتباطها بشاب مصري

فنون ومنوعات

التلفزيون الإيراني يوضح مقتل مسؤول في السي آي إيه بلقطة من فيلم

فنون ومنوعات

صلاح يقود ليفربول للفوز على وست هام يونايتد بثنائية

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More