بماذا رد بيل جيتس على ارتباط ابنته بشاب مصري

عبر الملياردير الأمريكى بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت، عن سعادته بإعلان خطوبة ابنته جينيفر كاثرين على الفارس المصرى نائل نصار، حيث علق على صورة ارتباطهما التى نشرتها ابنته عبر حسابها بموقع “إنستجرام” قائلا “أشعر بسعادة غامرة مبروك نايل وجينفر”، وبالمثل هنأتهما زوجته مليندا جيتس.

وأعلنت ابنة الملياردير الأمريكى بيل جيتس جينيفر كاثرين عن موافقتها على خطوبتها للفارس المصرى نائل نصار، بعد قصة حب طويلة جمعت بينهما، منذ عام 2017، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام “نايل نصار، أنت فريد.. لقد اجتحتنى تمامًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا فى التعلم والضحك والمحبة معًا، نعم مليون مرة”.

ونشر نايل صورته مع جينيفر وعلق “قالت نعم.. أشعر بأننى أسعد رجل فى العالم الآن. جين أنت كل ما يمكن أن أتخيله.. وأكثر من ذلك بكثير…لا يمكننى الانتظار حتى نستمر معًا خلال هذه الرحلة التى يطلق عليها الحياة، وببساطة لا يمكننى أن أتخيل نفسى بدونك.. أحبك أكثر مما تتخيلين، وأشكرك على جعلك تشعر كل يوم وكأنه حلم لى”.