بمباركة رونالدو.. عرض خيالي من النصر السعودي لزيدان

أفادت صحيفة “سبورت” الكتالونية بأن نادي النصر السعودي على استعداد لمنح المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، راتبًا سنويًّا قدره 120 مليون يورو؛ من أجل تولي تدريب الفريق خلفًا للفرنسي، رودي غارسيا، الذي أُقيل من منصبه، يوم الخميس الماضي 13 أبريل/ نيسان.

وحسبما ورد، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الحالي، رفض عرضًا لتدريب النصر، بعقد لمدة عامين مقابل 120 مليون يورو سنويًا، وأشار التقرير إلى أن الإدارة النصراوية ستمنح زيدان نفس العرض، علمًا بأن الأخير من بين المرشحين أيضًا لتدريب المنتخب البرازيلي.

وأضافت صحيفة “سبورت” أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قد يستطيع إقناع زيدان بالموافقة على تدريب النصر، حيث تدرب “صاروخ ماديرا” من قبل تحت قيادته خلال سنواته الثلاثة الأخيرة مع العملاق الإسباني ريال مدريد.

في سياق متصل، كانت شبكة “سي بي إس سبورتس” الأمريكية قد أكدت أن النصر قدّم عرضًا أوليًا بالفعل إلى زيدان الذي لا يتولى تدريب أي نادٍ مُنذ رحيله عن ريال مدريد في 2021، وأشار المصدر ذاته إلى أن رونالدو شارك في المحادثات بين زيدان والنادي العاصمي.

وقررت إدارة النصر إقالة غارسيا بعد تعادل الفريق مع الفيحاء بنتيجة (0-0)، مساء الأحد 9 أبريل، ضمن الجولة الـ23 من منافسات الدوري السعودي “دوري روشن” لموسم 2022-23، وتم إسناد المهمة للكرواتي دينكو جيليتشيتش، مدرب فريق شباب النصر. ويتخلف النصر بفارق 3 نقاط عن نادي الاتحاد، متصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، فيما يحتل الشباب المرتبة الثالثة برصيد 50 نقطة، ويأتي الهلال رابعًا برصيد 46 نقطة.