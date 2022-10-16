بمبلغ مالي كبير.. "دريك" يراهن على فوز برشلونة في الكلاسيكو

دفع نجم الراب “درايك” مرة أخرى مبلغًا كبيرًا في إطار الرهان على الفائز بمباريات كرة القدم هذا الأسبوع، إذ وضع أكثر من نصف مليون جنيه استرليني (حوالي ٨٥٠ ألف دولار)، كرهان على ان يفوز كل من أرسنال وبرشلونة في مباريات هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يفوز مغني الراب الكندي بحوالي ٤ مليون دولار، إذا اصاب رهانه، على الرغم من أن لديه تاريخًا متقلبًا عندما يتعلق الأمر بالرهانات.

ويراهن المغني الكندي على فوز أرسنال ضد ليدز. غير أن اختياره الثاني كان أكثر سخونة حيث راهن على فوز فريق برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو.

وذكرت تقارير صحافية في وقت سابق، أن أعضاء فريق برشلونة سيرتدون قميصًا عليه لوغو البومة الخاص بدريك. وتأتي هذه الخطوة غير المعتادة جزءًا من عقد الفريق الكتالوني مع عملاق منصات الموسيقى سبوتيفاي.

وتُعتبر هذه الخطوة تكريمًا للمغني الكندي بعدما أصبح أول مغني يحقّق ٥٠ مليار استماع على المنصة العالمية. وسيُستبدل لوغو البومة لمرة واحدة بلوغو سبوتيفاي على واجهة قمصان لاعبي البارسا.