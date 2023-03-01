بمجموعة ذات أكتاف عريضة.. سان لوران تشعل أسبوع الموضة في باريس

جذب أنتوني فاكاريلو مصمم الأزياء لدى دار سان لوران الحاضرين في أسبوع الموضة بباريس إلى منصة تضيؤها ثريات بأنوار خافتة ليل الثلاثاء قدم عليها عرضا لملابس السهرة مستوحاة من الأزياء الكلاسيكية تضمنت سترات وملابس بنقشات مقلمة وتنانير ضيقة من الخصر.

بدأ العرض بمجموعة من السترات ذات الأكتاف الحادة العريضة ارتدت العارضات عليها قمصان قصيرة وضيقة من الحرير وتنورات فوق الركبة.

وسارت العارضات على منصة عرض يغطيها السجاد وهن يرتدين أحذية مدببة مفتوحة من الخلف وبعضهن ترتدين أوشحة تتذيلهن أثناء السير حيث تنوعت تصميمات المجموعة بين قمصان أنثوية رقيقة وأخرى جادة يغلب عليها الطابع الرجولي مثل السترات الضخمة والمعاطف المحاكة الطويلة.

وأكملت تلك الإطلالات المبهرة نظارات شمس أفياتور تشبه نظارات الطيارين ارتدتها عارضات الأزياء مع تسريحة شعر مشدودة للوراء.

وأعادت مجموعة الملابس التي قدمتها العارضات تحت الثريات البرونزية التي تدلت على ارتفاع منخفض الأجواء المعهودة لصالة عرض فندق إنتركونتننتال، المكان المفضل للعلامة التجارية لعرض مجموعاتها في الفترة من أواخر السبعينيات حتى بداية 2009، لكنها انتقلت الآن إلى تقديم عروضها في ديكور معاصر، حسبما أوضح المسؤولون عن العرض.

ونصب مكان العرض المؤقت في المكان التقليدي للعلامة التجارية في مواجهة برج إيفل، الذي توهج بعد خروج الحضور عقب انتهاء عرض الأزياء.

حققت العلامة المملوكة لمجموعة كيرينج نجاحا قويا العام الماضي وتجاوزت مبيعاتها ثلاثة مليارات يورو، بينما تخطط المجموعة أن تتوسع إلى قطاع التجزئة هذا العام.