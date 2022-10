بمساعدة 200 شخص.. قتل نمر يلقب بـ"آكل لحوم البشر"

قتلت الشرطة الهندية، السبت، نمرا لقبه كثيرون في تشامباران بولاية بيهار الهندية بـ”آكل البشر”، بعدما تسبب بمقتل 9 أشخاص على الأقل.

وشارك في عملية قتل النمر 200 شخص بعضهم كان يتنقل على ظهر الفيلة.

وزرع الحيوان الرعب بين السكان في محيط محمية فالميكي للنمور في تشامباران بشرق الهند، وتسبب بمقتل أشخاص بينهم امرأة وابنها البالغ 8 سنوات السبت.

وحتى قبل حالتي الوفاة الأخيرتين، وصفت السلطات النمر – الذي يعتقد أنه ذكر في الثالثة أو الرابعة من العمر – بأنه “آكل للبشر”.

وأوضح قائد الشرطة المحلية كيران كومار لوكالة “فرانس برس” أن “فريقين دخلا الغابة على ظهر اثنين من الفيلة بعد ظهر السبت، وانتظر ثالث في النقطة التي كنا نعتقد أن النمر سيخرج منها، وأطلقتا النار لقتله هناك”.

وقال كومار إنه فيما كان القرويون يضربون حاويات صفيح، احتاج الفريق المكون من 8 قناصين وحوالي 200 عضو من إدارة الغابات إلى ما يقرب من 6 ساعات لإكمال العملية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند فيديو للنمر القتيل وقد تجمع حوله عدد من السكان الذين بدوا غاضبين وهم يلمسون الحيوان.

