الخميس 23 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 7 ديسمبر 2023 |
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بمشاركة أكثر من ألف دار نشر.. انطلاق معرض جدة للكتاب في السعودية

منذ 10 دقائق
مشهد من معرض جدة للكتاب العربي - أرشيفية (الخدمة الإعلامية)

مشهد من معرض جدة للكتاب العربي - أرشيفية (الخدمة الإعلامية)

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انطلق معرض جدة للكتاب في السعودية في دورته لعام 2023 اليوم الخميس، في مركز سوبر دوم بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية.

وترفع الدورة المستمرة حتى السادس عشر من ديسمبر/ كانون الأول، شعار (مرافئ الثقافة) ويشمل برنامجها الثقافي 31 ندوة وثلاث حلقات نقاش و24 ورشة عمل وأربع أمسيات شعرية وتسعة عروض مسرحية، إضافة إلى أنشطة مخصصة للأطفال في الموسيقى والطهي وصناعة أغلفة الكتب.

ويدعم المعرض، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، صناع المحتوى المحليين من خلال (ركن المؤلف السعودي) الذي يهدف إلى التسويق لكتب المؤلفين السعوديين والترويج لأعمالهم.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة محمد حسن علوان إن معرض جدة للكتاب يأتي ضمن مبادرة معارض الكتاب، إحدى مبادرات الهيئة الاستراتيجية، التي تسعى للوصول بالكتاب إلى شتى مناطق المملكة لتعزيز الوعي والمعرفة وإتاحتها لكل أطياف المجتمع.

ويعد معرض جدة للكتاب رابع معرض من نوعه تقيمه السعودية هذا العام بعد معرض الشرقية للكتاب في مارس آذار ومعرض المدينة المنورة للكتاب في يونيو حزيران ومعرض الرياض الدولي للكتاب في سبتمبر/ أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

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