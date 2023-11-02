بمشاركة 25 فناناً عربياً.. "راجعين" يتصدر الترند لدعم غزة

تصدر أوبريت “راجعين”، بمشاركة 25 فناناً من العديد من الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره نداءً عربياً لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها الآلاف.

ووُصف الأوبريت بأنه أول تجربة غنائية شبابية تجمع عدداً من نجوم الراب والموسيقى في العالم العربي، من أجل القضية الفلسطينية، على غرار أوبريت الحلم العربي، الذي صدر عام 1998.

واجتمع 25 فنان ومغني راب عربي، من دول مختلفة، هي الإمارات ومصر، والأردن، وتونس، والمغرب، وليبيا، والسعودية، واليمن، والكويت، والسودان وفلسطين.

وجمع الأوبريت 6 مغنيين من مصر، منهم نجوم الراب عفروتو ومروان بابلو ومروان موسى مع دينا الوديدي ودنيا وائل وأمير عيد، بمشاركة فلسطينية لكل من دانا صلاح وسيف شروف وعصام النجار ووسام قطب وعمر رمال وزين، بجانب فؤاد جريتلي من ليبيا ودافنشي من السودان وفورتيكس من الكويت، إضافة إلى بلطي ونوردو من تونس والمغربي سمول اكس والثنائي اليانج وراندر من اليمن والسعودية، والإماراتية غالية شاكر، بمشاركة أخرس وسيف بطاينة من الأردن.

ونشر أمير عيد، عبر حسابه على “إنستغرام”، الأوبريت، معلقاً: “لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم! اجتمع 25 فنان وفنانة من الشرق الأوسط وشمال أفریقیا لإنتاج أغنیة راجعین – نشید للصمود الثابت، ودعوة للوحدة والعدالة والحریة في فلسطین”.

وشارك جميع الفنانين في العمل بشكل تطوعي من دون مقابل في حين تعود جميع عائدات الأغنية لصالح المساعدات لأطفال غزة، لدعم صندوق إغاثة فلسطين Palestine Children’s Relief Fund.

ويهدف هذا المشروع الفني إلى تجسيد وحدة الفنانين وقوة وتضامنهم بصورة عملية، والتأكيد على موقف موحد يدعم الحقوق الفلسطينية.