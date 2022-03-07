بملابسهما العسكرية.. أوكرانيان يتزوّجان على حاجز عسكري في كييف (فيديو)

في اليوم الحادي عشر من الغزو الروسي لأوكرانيا، تزوج ثنائي اوكراني بعد علاقة حب طويلة على حاجز في العاصمة كييف.

الزوجان هما عضوان ينتميان الى وحدة دفاع المنطقة قررا ان يتزوجا بالملابس العسكرية.

وتزوج ليزيا و فاليري في كييف في ٦ آذار، بعد علاقة دامت اكثر من ٢٠ سنة. لكنهما لم يضعا الزواج على سلم اولوياتهما.

لكن، بعد بدء الغزو الروسي، غيّر عضوا وحدة الدفاع رأيهما وقررا ان يتزوجا في ظروف غير اعتيادية وبحضور زملائهما العسكريين.

وفي حوار تلفزيوني، يقول الزوج: “قررنا ان نتزوج الآن لأننا نعيش في أوقات صعبة، ولا نعرف ماذا سيخدث لنا غدا. لذلك، كان من الأفضل ان نتزوج في اقرب وقت ممكن”.

وقال زميل لهما: اريد ان اشتري لهما هدية، لكن الهدية الأكبر اليوم لكل اوكراني هي انتهاء الحرب. كل اوكراني لديه هدف واحد هذه الأيام وهو ايقاف الحرب.