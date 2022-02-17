بمناسبة عيد ميلادها.. رسالة مؤثرة من داليدا خليل لمحبيها

احتفلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل بعيد ميلادها اليوم الأربعاء ووثقت هذه اللحظة من خلال صوراً عمدت إلى نشرهم عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت داليدا بالصور وهي جالسة وبالقرب منها قالب الكيك الخاص بعيد ميلادها الذي عليه صورتها، وارتدت داليدا فستان أنيق طويل باللون الأسود والبيج وطبقت ماكياجا ناعما اظهر جمال وجهها.

ووجهت خليل رسالة حب مؤثرة لجميع محبيها قالت فيها: “بنهار عيدي بدي إشكر كل شخص موجود بحياتي، غمرتوني بمحبتكم ورسايلكم الحلوة مرسي لدعمكم الدايم”.

وتفاعل المتابعون مع المنشور معبرين عن حبهم الكبير للفنانة اللبنانية متمنين لها سنة مليئة بالنجاحات وسعيدة.

في سياق آخر، نشرت داليدا خليل صوراً عبر خاصيّة “ستوري” عبر حسابها على “انستغرام”، بمناسبة عيد الحبّ، ظهرت فيها بفستان أحمر مثير.

وعلقت قائلة: “عيد الحب بالنسبة إلي هو كل يوم وبكل لحظة مع الناس اللي بحبا، إنشالله الحب دايماً بيملي قلوبكم وأفكاركم”.

بنهار عيدي بدي إشكر كل شخص موجود بحياتي ، غمرتوني بمحبتكم ورسايلكم الحلوة ❤️ مرسي لدعمكم الدايم …. #داليدا_خليل pic.twitter.com/UyCy4g5PFi — Dalida Khalil (@DalidaKhalil) February 16, 2022