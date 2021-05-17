بمناسبة عيد ميلاده الـ81.. فيديو نادر لـ”عادل إمام” مع زوجته هالة الشلقامي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر للنجم المصري عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 81، حيث إنه من مواليد 17 مايو 1940.

ويظهر الفيديو الزعيم وهو يتحدث عن النصف الحلو في حياته وكيف تعرف على زوجته هالة الشلقاني بالصدفة عندما كان في منزل صديقه سمير خفاجة وكانت هالة جارة سمير، وبدأ الجميع معاكستها ولكن عادل التزم الصمت، وأعجب بتصرفاتها وقرر التقدم لها.

وتحدث الفنان عادل إمام في الفيديو مع المذيع مفيد فوزي عن قصة تعارفه على زوجته بقوله: “كنا قاعدين عند سمير خفاجة فجأة الشباك فتحته شوفتها زي القمر كل اللي حواليا عكسها إلا أنا لأني مبعرفش أعاكس أصلا وعمري ما عكست قبل كده، لكن في الأفلام اعرف، وأول ما عرفتها قلت لها احنا مش هنجوز، اتجوزنا بعد سنة وبعد الزواج قلت لها نأجل الإنجاب وكفاية طفل واحد حملت في رامي وبعد كده سارة ثم محمد”.



ولد عادل إمام بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية انتقل إلى حي السيدة زينب وهو صغير حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية حصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة، وله رصيد كبير من الأعمال الدرامية والمسرحية والسينمائية التي بدأت فعليا مع مسرحية “أنا وهو وهي” عام 1962 في دور دسوقي أفندي وكيل المحامي مع النجم فؤاد المهندس.