بمواعيد عروض جديدة.. أديل تمدد حفلات لاس فيغاس

مددت المغنية البريطانية أديل إقامتها في لاس فيغاس بعدما أعلنت إقامة حفلات جديدة في منتجع سيزر بالاس.

واختتمت أديل (34 عاما)، التي تصدرت قوائم أكثر الأغاني استماعا في العالم بعدة أغنيات ناجحة، عروضها التي حملت عنوان “عطلات نهاية الأسبوع مع أديل” السبت، وبعد فترة وجيزة، نشرت على حسابها على إنستغرام صورة لها وهي تقف على خشبة مسرح مع تعليق يقول “أراكم قريبا”.

وقال موقعها الإلكتروني إنها ستقيم 34 حفلا جديدا من عروض “عطلات نهاية الأسبوع مع أديل” في الفترة من 16 يونيو\حزيران إلى الرابع من نوفمبر\تشرين الثاني.

وأطلقت المغنية الحائزة على جوائز جرامي سلسلة الحفلات الموسيقية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بعد 10 أشهر من تأجيل عروض في اللحظة الأخيرة مما أثار استياء جمهورها.

وواجهت انتقادات عنيفة على الإنترنت في يناير كانون الثاني 2022، عندما ظهرت باكية في مقطع فيديو لتعلن عدم تمكنها من الصعود إلى المسرح لإصابة نصف طاقمها بكوفيد-19.

وكان من المقرر أن تبدأ الحفلات الموسيقية في اليوم التالي وكان بعض المعجبين في طريقهم إلى نيفادا، أو هناك بالفعل، عندما تلقوا تلك الأنباء.