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بنبرة حادة.. ماذا طلب محمد صلاح من الاتحاد المصري لكرة القدم؟

منذ ساعتين
محمد صلاح

محمد صلاح

موقع kooora
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وجّه “محمد صلاح”، نجم منتخب مصر وليفربول الإنكليزي، طلبًا إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال معسكر الفراعنة الشهر الماضي.

ووفق ما علم موقع كووورة، فإن محمد صلاح تحدّث مع مسؤولي الاتحاد المصري وطالبهم بضرورة صرف مستحقات المنتخب عن بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.

وقال مصدر إن صلاح تحدّث بنبرة حادة وطلب صرف مستحقات المنتخب المصري أو المكافآت المتأخرة في أقرب وقت ممكن.

وكان منتخب مصر تأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون مطلع العام الجاري، وخسر أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

يُذكر أن منتخب مصر خاض مباراتين وديتين أمام ليبيريا والنيجر في معسكر أيلول الماضي وفاز في كل منهما بنفس النتيجة “3-0”.

ويُعدّ هذا هو أول معسكر يخوضه منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة.

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