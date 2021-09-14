الأربعاء 7 صفر 1443 ﻫ - 15 سبتمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بنتيجة (3-0).. برشلونة من دون ميسي يسقط أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين
برشلونة وبايرن ميونيخ
A A A
طباعة المقال

مني برشلونة الإسباني، الثلاثاء، بهزيمة قاسية بثلاثية نظيفة على ملعبه “كامب نو” أمام بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وتظهر النتيجة العريضة حظوظ برشلونة في البطولة الأوروبية هذا العام، والتي يسعى لاستعادتها بعد غياب 7 أعوام منذ آخر لقب توج به الفريق الكتالوني عام 2015، لكن المهمة لن تكون سهلة على الأرجح بعد فقدان ميسي.

وافتتح المخضرم توماس مولر التسجيل للضيوف في الدقيقة 34 من تسديدة غيرت اتجاهها لتسكن شباك أصحاب الأرض.

ثم أضاف المهاجم البولندي المتألق روبرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 56 و85 من الشوط الثاني لتكتمل الثلاثية.

    المزيد من منوعات

    القمر- تعبيرية
    دراسة تكشف أسوأ الليالي عند للرجال
    لهذا السبب.. 40 ٪ من الشباب يخشون إنجاب الأطفال في المستقبل
    عناصر من الشرطة الأردنية
    فيديو يغزو مواقع التواصل لأردني يحطم واجهة بنك في عمّان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كاجو
    تعرفوا إلى 7 آثار مدهشة للكاجو على صحة الإنسان
    صورة.. اختبر صحة قلبك عن طريق أصبع الإبهام
    مصر.. سجن طبيب فيديو السجود لكلب بتهمة ازدراء الأديان