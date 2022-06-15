بنتيجة 5-2.. فوز ساحق لألمانيا على إيطاليا في دوري الأمم

تغلبت ألمانيا 5-2 إيطاليا اليوم الثلاثاء عقب عرض رائع على صعيد الأداء الهجومي لتحقق فوزها الأول في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لتنهي مسلسل عدم فوزها في أربع مباريات وتواصل مشوارها الخالي من الهزائم تحت قيادة المدرب هانسي فليك.

وفي أفضل أداء لألمانيا تحت قيادة فليك، سجل تيمو فيرنر هدفين بعد أن منحت أهداف يوشوا كيميش وإيلكاي جندوجان وتوماس مولر التقدم لألمانيا. وقلص الشاب ويلفريد نيونتو الفارق في الدقيقة 78 وأضاف أليساندرو باستوني الهدف الثاني برأسه لإيطاليا.

وهذا أول فوز لألمانيا في دوري الأمم في أربع مباريات، والأول لفليك، الذي لم يخسر في 13 مباراة منذ توليه المسؤولية العام الماضي، ضد منتخب أوروبي كبير. وتعادل الفريق مع إيطاليا قبل 10 أيام.

وتمتلك ألمانيا، التي تتطلع إلى بلوغ قمة مستواها في نهائيات كأس العالم في قطر بعد خروجها من الدور الأول في 2018، ست نقاط.

وعانى فريق المدرب فليك خلال التعادل 1-1 أمام المجر الأسبوع الماضي بعد أن تعادل بنفس النتيجة ضد إنجلترا وإيطاليا في وقت سابق من هذا الشهر.