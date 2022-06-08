بنتيجة “6-1”.. انتصار ساحق لبلجيكا على بولندا

أحرز البديل لياندرو تروسار هدفين لتطوي بلجيكا صفحة الخسارة الثقيلة من هولندا وتسحق ضيفتها بولندا 6-1 في مباراة مثيرة بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في استاد الملك بودوان اليوم الأربعاء.

وتأخرت بلجيكا، التي تلقت خسارة ثقيلة أمام جارتها هولندا 4-1 يوم الجمعة الماضي، بهدف روبرت ليفاندوفسكي قبل مرور نصف ساعة على البداية، لكنها أدركت التعادل قبل الاستراحة عبر أكسل فيتسل.

وهيمن أصحاب الأرض على الشوط الثاني، وبفضل هدف لكيفن دي بروين وثنائية تروسار وهدفين اخرين عبر لياندر دندونكر ولويس أوبيندا تقدمت بلجيكا للمركز الثاني في المجموعة الرابعة بالمستوى الأول بعد مباارتين، فيما تحتل بولندا المركز الثالث.

وستزور بلجيكا منتخب ويلز متذيل الترتيب يوم السبت المقبل بينما ستسافر بولندا لمواجهة هولندا.

وتستضيف بولندا، التي تلقت أكبر خسارة في مباراة رسمية منذ 1965، بلجيكا في مباراتهما الثانية يوم الثلاثاء المقبل.

وقال تروسار لمحطة (في.تي.إم) كان يوما رائعا. كان يجب أن يكون ردا فعلنا قويا بعد المباراة الماضية. قدمنا أداء جيدا وصنعنا عدة فرص وبالطبع من الجيد أن تتمكن من تسجيل العديد من الأهداف”.

وأقر بأنه يشعر بارتباك من سبب تقديم منتخب بلاده عرضيت مختلفين تماما في غضون أيام قليلة.

وأضاف “من الصعب تفسير ذلك، إذا عرفنا إجابة ذلك سنفعل شيئا لمعالجة الأمر. لكن رد فعلنا كان جيدا للغايةة اليوم، كان هذا الشيء الأكثر أهمية”.

ولم يظهر على أصحاب الأرض أي ارتباك عقب التأخر، حيث سجلت بلجيكا في كل مبارياتها منذ الهزيمة 1-صفر من فرنسا في كأس العالم 2018 في مسيرة استمرت 46 مباراة متتالية.

وقدم إيدن هازارد أداء مثيرا للإعجاب خلال 66 دقيقة خاضها في المباراة، إذ أظهر لمحات من جودته بعد موسم عصفت به الإصابات وتراجع الأداء مع ريال مدريد.

لكن بولندا تقدمت عكس سير المباراة عندما تلقى ليفاندوفسكي تمريرة في مساحة داخل منطقة الجزاء من سيباستيان شيمانسكي ليسدد مهاجم بايرن ميونيخ في المرمى ويحرز هدفه الدولي 76.

وتعادلت بلجيكا قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق بتسديدة من فيتسل من عند حافة منطقة الجزاء وذلك في مكافأة على هيمنة أصحاب الأرض.

وأمطر لاعبو بلجيكا مرمى بولندا بالكثير من التسديدات في الشوط الثاني وسجل دي بروين هدف التقدم بعد تمريرة من هازارد في مساحة كبيرة لينهي لاعب الوسط الهجمة بلمسة رائعة في المرمى.

وفتح هذا الهدف دفاعات بولندا ليسجل تروسار هدفين سريعين وجاء الثاني من تسديدة رائعة سكنت الزاوية العليا للمرمى.

وبعدها أطلق دندونكر تسديدة من مسافة 30 مترا دون أي ضغوط من الضيوف أصحاب الأداء الباهت.

وأكمل أوبيندا أهداف بلجيكا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحتفل بأولى مبارياته الدولية عبر تسديدة رائعة من فوق رأس الحارس.