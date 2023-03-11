بنزيما لمدرّب فرنسا: أنت كاذب

سخر نجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي، كريم بنزيما، الذي اعتزل اللعب دوليا بعد مونديال قطر، في منشور على حسابه في موقع “إنستغرام” من حديث صحافي أجراه مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان.

ونشر بنزيما لقطة من حديث ديشان لصحيفة “لوباريزيان” الفرنسية معلّقا “يا لها من جرأة” ثم أضاف إليها رمزاً لمهرّج.

كما نشر مهاجم ريال مدريد فيديو للفرنسي ريتشي الشهير على موقع سناب شات وهو يكرّر “كاذب، أنت كاذب”، وكتب فوقها “ديدييه المقدّس.. ليلة سعيدة”.

وكان ديشان، تطرّق للمرة الأولى إلى الانسحاب المفاجئ بسبب الإصابة لمهاجمه المخضرم كريم بنزيما عشية انطلاق مونديال قطر 2022، معتبرا أن أفضل لاعب في العالم أبلغه عدم قدرته المشاركة، وهي الرواية التي سخر منها هداف ريال مدريد الإسباني.

وانسحب حامل الكرة الذهبية قبل 3 أيام من مباراة فرنسا الأولى ضد أستراليا، وغادر مبكرا فندق المنتخب في الدوحة بسبب إصابة في فخذه.

وقال ديشان لصحيفة “لو باريزيان”: “قال لي كريم إنه ليس جاهزا”.

واشار الى أنه “عندما أصيب كريم، رافقه طبيبنا إلى عيادة مستشفى سبيتار لاجراء صورة بالرنين المغناطيسي. أرسل كريم الصور لشخص يتابعه في مدريد وأبدى رأيه أيضا. عاد إلى الفندق منتصف الليل. انضممت اليه في غرفته مع طبيبنا الذي جاء لاعطائي نتيجة الصورة (..) كان كريم مدمّراً لأن كأس العالم عنت له كثيرا. قال لي “لقد ماتت”.

وتابع المدرب الفرنسي: “بقينا سويا نحو 20 دقيقة. قلت له عندما تركته.. كريم، ليس هناك حالة طارئة. يمكن تنظيم عودتك مع مدير الفريق. وعندما استيقظت علمت أنه رحل. كان قراره، لن يقول لكم خلاف ذلك، اتقهم ذلك واحترمه”.