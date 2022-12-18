الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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بنزيما يحرج ماكرون... وهذا ما كشفه ‏

منذ 6 دقائق
كريم بنزيما

كريم بنزيما

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أحرج نجم ريال مدريد كريم بنزيما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل النهائي المرتقب‎.‎

حيث كشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، عن أن بنزيما رفض دعوة ماكرون للسفر برفقته إلى الدوحة، لحضور النهائي. كما أثار ‏النجم الفرنسي المزيد من الجدل برسائل غامضة، عبر حسابه على إنستغرام، وقال فيها إنه غير مهتم‎.‎

ونشر بنزيما صورة له مع زين الدين زيدان، أثناء استلام الكرة الذهبية، وكتب عليها “ليلة سعيدة‎”.‎

لا تزال مسألة غياب الفرنسي ذي الأصول الجزائرية كريم بنزيما قائد ريال مدريد عن معسكر منتخب فرنسا بالمونديال ومباريات ‏البطولة تثير جدلًا، خاصة بعد رد فعل اللاعب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي‎.‎

وبدأ الأمر برد فعل ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي المفاجئ حول سؤال يتعلق بالمهاجم خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب ‏فوز فرنسا على المغرب بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم‎.‎

وسئل ديشان حول ما إذا كانت هناك فرصة لانضمام بنزيمة لقائمة المباراة النهائية وحصوله على بعض الدقائق أمام الأرجنتين يوم ‏الأحد، بعدما تعافى من إصابته‎.‎

رد ديشان على السؤال بـ”التأفف” ثم قال: “أفضل الانتقال إلى السؤال التالي‎”.‎

ونشر كريم صورة له عبر “إنستغرام” معلقًا: لست مهتمًا، كما أعاد نشر صور أثناء تتويج زيدان له بجائزة الكرة الذهبية أكتوبر ‏الماضي‎.‎

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