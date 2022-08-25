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بنزيما يحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا

منذ 26 دقيقة
كريم بنزيما

كريم بنزيما

موقع kooora
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حصد اللاعب الفرنسي “كريم بنزيما”، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في أوروبا، خلال الحفل المقام في مدينة إسطنبول التركية، على هامش إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وقدّم بنزيما موسمًا استثنائيًا، قاد فيه ريال مدريد، لحصد الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كما نال جائزة الهداف في البطولتين.

كما حاز النجم الفرنسي على الجائزة متفوقًا على الثنائي، الحارس تيبو كورتوا زميله في النادي الملكي، وكيفن دي بروين، نجم وسط مانشستر سيتي.

وهذه هي أول مرة ينال فيها بنزيما جائزة أفضل لاعب في أوروبا، علمًا بأنها انطلقت عام 2011.

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