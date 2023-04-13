بنزيما يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا ويهدد رقم ليفاندوفسكي

بعدما سجل الفرنسي كريم بنزيما، قائد ريال مدريد، هدفا في شباك تشيلسي، بات هذا الهدف هو رقم 90 الذي يسجله بنزيما في دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ، ليواصل احتلال المركز الرابع في هدافيه التاريخيين.

وقاد كريم بنزيما فريقه ريال مدريد لتحقيق الفوز على تشيلسي، بثنائية دون رد، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ورفع كريم بنزيما رصيده إلى 18 هدفا، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوريات الأوروبية منذ بداية 2023، بالتساوي مع النرويغي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

فضلا عن ذلك، فإن هذا هو الهدف رقم 90 للنجم الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، محتلا المركز الرابع في قائمة ترتيب هدافي المسابقة عبر التاريخ.

وبات بنزيما على بعد هدف واحد فقط من أن يصبح ثالث هدافي المسابقة بالتساوي مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ السابق وبرشلونة الحالي.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

– البرتغالي كريستيانو رونالدو: 140 هدفا

– الأرجنتيني ليونيل ميسي: 129 هدفا

– البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 91 هدفا

– الفرنسي كريم بنزيما: 90 هدفا

– الإسباني راؤول غونزاليس: 71 هدفا