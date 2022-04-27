بنزيما يسجّل اسمه في قائمة أساطير ريال مدريد

سجل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد هدفين في شباك مانشستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة الفريقين الجارية ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب “الاتحاد” معقل السيتيزينز.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن بنزيما سجل 41 هدفا لريال مدريد هذا الموسم في مختلف المسابقات، وأصبح خامس لاعب يصل إلى 40 هدفا أو أكثر في تاريخ النادي في موسم واحد.

وأضافت الشبكة “كريم بنزيما أصبح الخامس في قائمة تضم كريستيانو رونالدو، وبوشكاش ودي ستيفانو وهوجو سانشيز”.

وذكرت أيضا أن “بنزيما بات أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل 5 أهداف خارج الأرض في شباك فريقين من بلد واحد في المرحلة الإقصائية للبطولة خلال موسم واحد”.

وأحرز بنزيما هدفه الأول في شباك السيتي اليوم في الدقيقة 33، ثم في الدقيقة 82 من ركلة جزاء سددها على طريقة “بانينكا” الشهيرة.

ومن المقرر أن يحل مانشستر سيتي ضيفا على ريال مدريد في الإياب على ملعب سانتياجو بيرنابينو في الرابع من مايو/ أيار المقبل.

ويتأهل الفائر من مواجهة الإياب للمباراة النهائية، لملاقاة المتأهل من موقعة ليفربول وفياريال.