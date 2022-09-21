بنزيما يطمئن جماهير ريال مدريد بصورة على تويتر

وجّه “كريم بنزيما”، نجم ريال مدريد، رسالة طمأنة لجماهير الميرنغي، حول مدى تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة سيلتك.

وأصيب بنزيما في وتر العضلة النصفية، وإجهاد في العضلة الرباعية في فخذه الأيمن، أثناء لقاء ريال مدريد ضد سيلتك في دوري أبطال أوروبا.

ونشر بنزيما، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة له من الظهر، بعدما قام بعمل حجامة، وكتب عليها “حان الوقت تقريبا”.

وكان كريم بنزيما غائبًا عن مباريات ريال مدريد أمام ماريوكا ولايبزيج وأتلتيكو مدريد.

ويعدّ بنزيما، أقوى المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، بعدما قاد ريال مدريد لإحراز لقبي الليغا ودوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي، كما فاز بجائزة الهداف في البطولتين.