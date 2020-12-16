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بنزيما يقود ريال مدريد لفوز ثمين على أتليتك بيلباو في الليغا

منذ 3 دقائق
كريم بنزيما

كريم بنزيما

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واصل فريق ريال مدريد حامل لقب الدوري الأسباني ، صحوه المحلية ليحقق فوزا ثمينا على ضيفه أتلتيك بلباو في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الليغا الأسبانية.

وبذل ريال مدريد جهدا كبيرا أمام عشرة لاعبين من أتليتيك بيلباو لكن انتصر في نهاية المطاف 3-1 في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفضل هدفين من كريم بنزيمة ليحقق انتصاره الرابع على التوالي بجميع المسابقات.

وطُرد راؤول جارسيا مهاجم بيلباو في الدقيقة 13 لحصوله على الإنذار الثاني لكن ريال مدريد لم يتقدم سوى في نهاية الشوط الأول بتسديدة منخفضة من توني كروس.

وواصل الفريق القادم من إقليم الباسك التأقلم جيدا على النقص العددي في الشوط الثاني وأدرك التعادل عن طريق أندير كابا في الدقيقة 52 قبل أن يعيد بنزيمة حامل اللقب للمقدمة بضربة رأس في الدقيقة 74.

وأهدر ميكل فيسجا لاعب بيلباو البديل فرصة هائلة للتعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد تصدى لمحاولته بطريقة رائعة وقتل بنزيمة المباراة بالهدف الثالث من هجمة مرتدة بعدها مباشرة.

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