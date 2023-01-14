بنزيما يكشف سبب عدم التقاطه صورة مع رونالدو

حسم الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، الجدل بشأن علاقته مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، بعدما لم تظهر لهما أي صورة سويا في تدريبات الفريق الملكي التي أقيمت، الجمعة، على ملعب “العالمي” استعدادا لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

والتقى الهداف التاريخي لريال مدريد بالمدير الفني الإيطالي أنشيلوتي خلال زيارته تدريبات الفريق في ملاعب ناديه الجديد بالرياض.

وشاهد المهاجم البالغ عمره 37 عاما تدريبات ريال مدريد قبل أن يزوره البرازيليون فينسيوس جونيور ورودريغو وإيدر ميليتاو خلال تدريباته في صالة الألعاب الرياضية بمرافق “العالمي”، وقد التقطوا جميعا معه صورة تذكارية.

لكن الغريب في الأمر تجاهل لاعبي ريال مدريد الكبار، خاصة الفرنسي كريم بنزيما، زميلهم السابق رونالدو، حيث لم يظهر أي من اللاعبين خلال زيارة مهاجم النصر لتدريبات ريال مدريد.

وقال بنزيما ردا على تساؤلات الصحفيين عن علاقته برونالدو، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: “لسنا بحاجة إلى التقاط صورة معًا لنقول إننا أصدقاء، لسنا بحاجة إلى ذلك، لقد كان أثناء التدريب ولكن لم يكن لدي وقت للتحدث معه”.

وأضاف بنزيما موجها سؤاله للصحفي: “في الحقيقة أنني لم أرَ كريستيانو بالأمس، الصور هذه يمكن نشرها على إنستغرام أو السوشيال ميديا ولكن صداقتنا لا تلزمنا باتخاذ صورة، وغداً إذا رأيته ساتحدث معه”.

💥 "Cristiano y yo no necesitamos fotos para demostrar que somos amigos" 📺 Así fue la rueda de prensa de Benzema https://t.co/pQQrKqkTEY #superSupercopa pic.twitter.com/M6GnJCeenO — MARCA (@marca) January 14, 2023

وعن المباراة ضد برشلونة قال: “إنها ليست مجرد مباراة، لكنها تعني الكثير، فالفوز بها يمنحنا لقبا جديدا، سنخوض مباراة صعبة، لكن في عقولنا يجب أن نكون مستعدين للفوز بها”.

وأردف: “إنها مباراة مهمة للغاية، برشلونة فريق رائع كما هو الحال دائمًا، لكن علينا أن ننظر إلى أنفسنا”.

وعن مدى جاهزيته للمباراة، شدد بنزيما: “لقد عدت من الإصابة، ومن الواضح أنني قمت بعمل جيد للعودة إلى أفضل مستوياتي، وأنا سعيد للغاية، أتمنى أن أستمر في مساعدة زملائي”.

ووصل برشلونة إلى نهائي بطولة السوبر الإسباني، بعد الفوز الصعب والمثير على ريال بيتيس في مباراة نصف النهائي، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدفين لكل منهما.

بينما فاز ريال مدريد على فالنسيا في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح أيضا بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي، بهدف لكل منهما.

ويُلعب كأس السوبر الإسباني، في السعودية للمرة الثانية على التوالي، حيث كان قد أقيم الموسم الماضي هناك واستطاع ريال مدريد أن يحسم اللقب لصالحه.