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بنزيمة يتألق.. ريال مدريد ينتزع رباعية نظيفة من ضيفه إلتشي

منذ 22 دقيقة
كريم بنزيمة

كريم بنزيمة

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أحرز كريم بنزيمة هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الأول، ليقود ريال مدريد حامل اللقب للفوز 4-صفر على ضيفه إلتشي متذيل الترتيب في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الأربعاء 15-2-2023).

وأصبح رصيد ريال 48 نقطة من 21 مباراة ويحتل المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن برشلونة المتصدر والذي حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في 12 مباراة.

وأبلغ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال خدمة دازون للبث “قدمنا مباراة جيدة، وسيطرنا علينا.

“تعاملنا بشكل جيد في الثلث الهجومي، واتيحت لنا العديد من الفرص ونجحنا في منع (إلتشي) من الهجمات المرتدة”.

وأضاف “كانت مباراة جيدة في فترة مهمة من الموسم”.

وكاد ريال، الذي غاب عنه فينيسيوس جونيور للإيقاف، أن يفتتح التسجيل مبكرا لكن محاولة المدافع إيدر ميليتاو مرت بجوار المرمى بعد أربع دقائق.

وهز ماركو أسينسيو الشباك في الدقيقة الثامنة بتسديدة أرضية قوية في أول مباراة لريال الذي توج بكأس العالم للأندية يوم السبت الماضي.

وأضاف بنزيمة الهدف الثاني بعد مرور نصف ساعة من اللعب بعد ركلة جزاء بسبب لمسة يد.

ورفع بنزيمة رصيده إلى 229 هدفا ليتجاوز راؤول جونزاليس (228) إلى المركز الخامس في تاريخ هدافي الدوري والثاني لريال خلف كريستيانو رونالدو (311)

وجعل المهاجم الفرنسي النتيجة 3-صفر في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد احتساب ركلة جزاء أخرى عقب خطأ ضد رودريجو.

وواصل ريال الاستحواذ على الكرة، وأكمل لوكا مودريتش الأهداف بتسديدة متقنة في الزاوية العليا من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 80.

وقال بابلو ماتشين مدرب إلتشي “ندرك موقفنا (في الدوري) والمباريات المقبلة بمثابة مواجهات نهائية”.

ويتذيل إلتشي الترتيب بتسع نقاط ويتأخر بفارق 12 نقطة عن منطقة الأمان إذ حقق فوزا واحدا هذا الموسم، ولم يخرج بشباك نظيفة في 21 مباراة.

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