بنزيمة يتألق في فوز ريال مدريد على تشيلسي

‭ ‬فاز ريال مدريد بطل أوروبا على عشرة لاعبين من تشيلسي 2-صفر في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الأربعاء 12-4-2023) بفضل متابعة جيدة من كريم بنزيمة وتسديدة قوية للبديل ماركو أسينسيو في العاصمة الإسبانية.

وكان بنزيمة هز شباك تشيلسي في نفس المرحلة من المسابقة الموسم الماضي.

وفي الدقيقة 21 لعب داني كاربخال تمريرة من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فينيسيوس جونيور بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس كيبا بصعوبة شديدة لترتد وتجد متابعة من بنزيمة بتسديدة سهلة في الشباك.

واقترب تشيلسي من التسجيل في الشوط الأول عن طريق جواو فيلكس ورحيم سترلينج لكن تيبوا كورتوا الذي كان يلعب أمام فريقه السابق أنقذ الموقف.

وتعرضت فرص الفريق اللندني للعودة للمباراة لانتكاسة كبيرة في الدقيقة 59 عندما تلقى بن تشيلويل بطاقة حمراء مباشرة لعرقلة رودريجو بينما كان اللاعب البرازيلي في طريقه للمرمى.

وبعد ثلاث دقائق فقط من نزول البديل أسينسيو سجل الدولي الإسباني هدفا بتسديدة منخفضة من على حدود منطقة الجزاء.

ومنح هذا الفوز على ملعب سانتياجو برنابيو بطل أوروبا 14 مرة أفضلية قبل مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج في 18 أبريل نيسان.