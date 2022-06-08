بنسبة 100%.. أسعار التذاكر لإندونيسيا تحلّق

شهدت أسعار تذاكر الطيران المتجهة الى إندونيسيا خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً كبيرًا، بعد رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إليها وبنسبة 100% لجاكرتا وبالي فور رفع التعليق، وهما أهم وجهتين للسعوديين في إندونيسيا وزيادة الطلب على السفر من قبل العائلات والأفراد بالتزامن مع إجازة الصيف وعيد الأضحى المبارك.

وشهدت مواقع حجوزات السفر الإلكترونية للخطوط المحلية والخليجية ارتفع سعر تذاكر السفر من الرياض إلى جاكرتا بحسب وقت وتاريخ الحجز الدولة الترانزيت. وفي هذا الإطار قال مدير فرع التخصصي للشركة العربية لخدمات المسافرين بشير عرنوس إن قرار رفع التعليق لإندونيسيا أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة حتى الآن تقارب الضعف، وهذه النسبة مرشحة للزيادة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف عرنوس أن هناك سببًا آخر أدى لهذه الزيادة وهو رفع ضريبة الوقود على تذاكر السفر مع ازدياد أسعار النفط في الأسواق العالمية أخيراً، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار التذاكر. من جانبه قال مدير عام وكالة الفارس الدولي محي الدين حمودة إن الطلب على السفر زاد بشكل كبير خلال الفترة القادمة وسيصل إلى أعلى مستوياته قبيل انتهاء العام الدراسي خلال الأيام القادمة مع وجود رغبة كبيرة لدى الأفراد والعائلات في السفر خلال إجازة عيد الأضحى، لا سيما أن كثيراً من العائلات لم يسافروا خارج الدولة منذ بداية جائحة كورونا، انتظارًا لرفع تعليق السفر لبعض الدول منها إندونيسيا.

في سياق متصل ذكر المتخصص في البرامج السياحية خالد باوزير أن زيادة أسعار التذاكر خلال الفترة القادمة تأتي نتيجة لسببين، الأول: ارتفاع الطلب على السفر في فترة الصيف والإجازات، والثاني يرجع إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات بشكل كبير خلال الفترة الماضية بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.

إلى ذلك، أبان المدير العام لشركة نادي المسافر عبدالرزاق الزهراني أن ارتفاع أسعار تذاكر السفر خلال إجازة العيد أمر طبيعي، لكن ارتفاع الطلب المفاجئ على السفر إلى إندونيسيا وهي التي تصلح للعائلات بديلاً عن تايلاند التي ربما لا تصلح للعائلات، مشيراً إلى أن شركات الطيران استعدت لهذا الموسم من خلال إعادة هيكلة رحلاتها وسعتها المقعدية لتعويض الخسائر التي منيت بها في وقت جائحة كورونا.