بنوك روسية تطلق منتجات لتسهيل الدفع للأجانب في روسيا

كشف المسؤول في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، نيكيتا كوندراتييف ، عن خطوات تم اتخاذها لتوفير ظروف مناسبة للسياح الأجانب في روسيا، منها إصدار بطاقات مصرفية روسية لهم.

وقال كوندراتييف مدير إدارة التعاون الاقتصادي والمشاريع الخاصة بوزارة التنمية الاقتصادية بأن البنوك الروسية بدأت تطوير خدمات مالية للأجانب، وإصدار بطاقات مصرفية للسياح لتسهيل إجراءات الدفع خلال زيارتهم للبلاد.

وأضاف كوندراتييف خلال اجتماع حكومي اليوم الجمعة حول السياحة الداخلية بمشاركة اتحاد الشركات السياحية الروسية: “نتعاون بنشاط مع البنوك المهتمة، وبدأت البنوك إطلاق منتج مالي للأجانب وتقوم الآن بإجراء الاختبار الأول والإطلاق التجريبي للبطاقات المصرفية السياحية”.

وحسب مسؤولين في الحكومة الروسية فإن إصدار بطاقات دفع للسياح الأجانب في روسيا يحفز التدفق السياحي إلى البلاد، ويساعد السياح على الرحلات إلى المناطق والأقاليم الروسية.

وفي نوفمبر من العام الماضي 2023 أشار دميتري فخروكوف نائب وزير التنمية الاقتصادية إلى إمكانية إطلاق بطاقة دفع للسياح الأجانب في روسيا اعتبارا من عام 2024، لافتا إلى أن الأجانب يتعذر عليهم الدفع بالبطاقات المصرفية الأجنبية.

وبعد فرض الغرب عقوبات واسعة بعد إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، أوقفت شركتا “فيزا” و”ماستركارد” عمل منظومتيهما في روسيا، لذلك يتعذر على السياح الأجانب الدفع والسداد بالبطاقات المصرفية الأجنبية في روسيا.

وتعمل في روسيا منظومة الدفع الوطنية “مير” إلى جانب بعض المنظومات المصرفية من الدول الصديقة.

وتسهيل حصول السياح على البطاقات المصرفية الروسية سيسهل عليهم الدفع في روسيا، ولاسيما أن روسيا بين الدول المتقدمة في آليات الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية الإلكترونية.