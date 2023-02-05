بهدف تاريخي.. كين يقود توتنهام للفوز على مانشستر سيتي

فشل مانشستر سيتي في تقليص الفارق مع أرسنال المتصدر إلى نقطتين، حيث سجل هاري كين هدف فوز توتنهام هوتسبير 1-صفر على حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدمK الأحد، ليحطم قائد إنجلترا رقما قياسيا مع ناديه.

واستغل كين ارتباكا دفاعيا وسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 ليصبح الهداف التاريخي لتوتنهام برصيد 267 هدفا ويجتاز الرقم السابق للراحل جيمي جريفيز الذي كان صامدا منذ 1970.

وهذا الهدف جعل بكل تأكيد جماهير أرسنال اللندني تحتفل بصخب لأن فريق المدرب ميكل أرتيتا سيحافظ على الصدارة بفارق خمس نقاط رغم الخسارة أمام إيفرتون أمس السبت.

وكان توتنهام قد تقدم بهدفين في ضيافة سيتي قبل أسبوعين قبل أن ينهار ويخسر 4-2، لكن هذه المرة صمد بقوة رغم طرد لاعبه كريستيان روميلو قرب النهاية.

ولم يصنع إرلينج هالاند هداف سيتي خطورة كبيرة وكانت أكبر الفرص من زميله رياض محرز الذي أطلق تسديدة هائلة ارتدت من العارضة وارتطمت بالأرض في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وحقق توتنهام فوزه الثالث في أربع مباريات بالدوري أمام فريق المدرب بيب جوارديولا.

وبقي سيتي في المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، بينما يملك أرسنال 50 نقطة ويملك مباراة مؤجلة، وسيلعب الفريقان الغريمان معا يوم 15 فبراير شباط.

ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 39 نقطة من 22 مباراة، ويتأخر بنقطة واحدة عن نيوكاسل يونايتد رابع الترتيب.

وجاء الهدف الحاسم عندما فقد سيتي الكرة أمام منطقة الجزاء واستحوذ عليها بيير-إميل هويبرج قبل ريكو لويس ومرر إلى كين.

وأطلق مهاجم إنجلترا تسديدة أرضية قوية بقدمه اليمنى في شباك الحارس إيدرسون ليصل إلى هدفه رقم 200 في الدوري الممتاز.

وقال كين الذي انضم لتوتنهام وعمره 11 عاما “هذا جنون وشعور سحري بأن أفعل ذلك أمام جماهير فريقي وبالفوز بالمباراة. كنت أريد أن أفعل ذلك بشكل استثنائي أمام هذه الجماهير المذهلة”.

وتمثل الهزيمة ضربة لسيتي في محاولته للحاق بأرسنال، وتترك الفريق متقدما بثلاث نقاط فقط على جاره مانشستر يونايتد.