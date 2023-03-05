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بهدف رافينيا.. برشلونة ينجو من كمين فالنسيا

منذ ساعة واحدة
اللاعب البرازيلي رافينيا- رويترز

اللاعب البرازيلي رافينيا- رويترز

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فاز برشلونة بشق الأنفس على ضيفه فالنسيا، الأحد، في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

برشلونة فاز على فالنسيا بهدف دون رد، سجله اللاعب البرازيلي رافينيا، بضربة رأس بعد مرور ربع ساعة من الشوط الأول للمباراة.

وبهذا عوض البارسا خسارته في الجولة الماضية أمام ألميريا (0-1)، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة بفارق 10 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي لعب مباراة أقل.

ويخوض الفريق المدريدي، الليلة، اختبارا صعبا أمام مضيفه، ريال بيتيس، صاحب المركز الخامس، على ملعب بينيتو فيامارين.

أما فريق فالنسيا، فقد نال خسارته رقم 13 هذا الموسم، ليبقى في دائرة الخطر، حيث يقبع في المركز 19 (قبل الأخير) برصيد 23 نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن البارسا حقق الفوز تحت قيادة أوسكار هيرنانديز، الرجل الثاني في الجهاز الفني للفريق الكتالوني وشقيق المدير الفني تشافي هرنانديز، الذي تابع اللقاء من المدرجات بسبب الإيقاف.

    المصدر :
  • رويترز

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