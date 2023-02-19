بهدف "عالمي".. ميسي يقود سان جيرمان للفوز على ليل

أحرز ليونيل ميسي ركلة حرة بشكل رائع في الوقت بدل الضائع ليقود باريس سان جيرمان للفوز 4-3 على ليل ويعزز تصدره لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق ثماني نقاط اليوم الأحد.

وبدأ سان جيرمان بقوة وافتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 11 بعد مهارة فردية، حيث راوغ اثنين من المنافسين، وسدد الكرة في شباك الحارس لوكاس كيفالييه.

وأضاف فريق المدرب كريستوف جالتييه الهدف الثاني عندما أرسل فيتينيا كرة عرضية حولها نيمار إلى داخل الشباك، لكن ليل لم يستسلم وقلص الفارق عن طريق بافودي دياكيتي في الدقيقة 24.

وتعرض سان جيرمان لضربة في وقت مبكر من الشوط الثاني عندما خرج نيمار محمولا على محفة وسط شكوك حول معاناته من إصابة في الكاحل.

وحصل ليل على ركلة جزاء بعد خطأ ضد ماركو فيراتي، ونفذ جوناتان ديفيد الركلة بنجاح ليدرك التعادل.

وفرض ليل الضغط وأرسل أندريه جوميز تمريرة إلى جوناتان بامبا الذي أطلق تسديدة قوية في شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

لكن سان جيرمان تعادل 3-3 بواسطة مبابي بعد تمريرة عرضية من خوان برنات، وقبل أن يسجل زميله ميسي الركلة الحرة الرائعة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليل عند 41 نقطة في المركز الخامس.