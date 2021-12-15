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بهدف قاتل.. تونس تفوز على مصر وتتأهل لنهائي "كأس العرب"

15 - ديسمبر - 2021
تونس تفوز على مصر بهدف قاتل

تونس تفوز على مصر بهدف قاتل

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تأهل منتخب تونس، إلى نهائي بطولة كأس العرب، بعد فوزه 1-0 على المنتخب المصري، اليوم الأربعاء، في نصف النهائي.

وأحرز لاعب خط الوسط المصري عمرو السولية هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه برأسه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضائع للشوط الثاني من ضربة ثابتة.

طوال المباراة، أضاع الفريقان العديد من الفرص قبل أن يتمكن المنتخب التونسي من حسم المباراة لصالحه عن طريق النيران الصديقة.

وعقب المبارة، انتقد المير الفني لمنتخب مصر، كارلوس كيروش، حكم اللقاء.

من المقرر أن يلاقي المنتخب التونسي الفائز من مباراة قطر والجزائر في المباراة النهائية، بينما يلاقي منتخب الفراعنة الخاسر من نفس المباراة في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

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