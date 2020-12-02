بهذه الطرق الـ 3 … ستتدمر الأرض “بغمضة عين”

يتساءل العديد من الاشخاص حول إمكانية أن تتدمر الأرض بأكملها، وهل سيكون هذا اليوم هو الاخير على كوكب الأرض، أو هل من الممكن أن تستمر الحياة بعد تدمر الأرض؟ الكثير من السيناريوهات راودت السينمائيين حتى لكن لم يستطيعوا الإجابة بشكل وافٍ عن الطريقة التي يمكن أن تدمر الأرض بلحظة وبلمح البصر.

ووفقا لموقع “planet-today” الروسي، يوجد ثلاث طرق لتدمير الأرض بشكل فوري.

أحد هذه السيناريوهات هو تدمير الأرض بالمادة المضادة (وهي مادة تحمل عكس شحنات المادة الأصلية، على سبيل المثال البوزويترون وهو إلكترون ذون شحنة موجبة)، وفي حال تم صنع قنبلة من المادة المضادة بحجم كاف، فإن انفجارها يمكن أن يدمر الأرض ويمسح وجودها من النظام الشمسي.

السيناريو الآخر هو اقتراب ثقب أسود من كوكب الأرض وامتصاصه لها، حيث هناك بعض النظريات تفيد بأن ثقبا أسود صغيرا جدا يمكن أن يبتلع كوكب الأرض.

ويعتقد بعض العلماء أن مثل هذه الثقوب السوداء يمكن أن تنشأ تلقائيًا داخل مسرعات الجسيمات العلمية.

أما السيناريو الثالث فهو اصطدام كوكيب ضخم بالأرض أو اصطدام الأرض بأحد كواكب المجموعة الشمسية أو “الكواكب المشردة” التي تجول في المجرة دون مدار واضح.

وهناك بعض النظريات التي تفيد بأن القمر تشكل بعد أن اصطدم بالأرض كويكب ضخم جدا، أدى إلى اقتطاع جزء كبير من الأرض تحول فيما بعد إلى القمر.