بوتين يمنح ستيفن سيغال جائزة مرموقة تقديرا لعمله الإنساني

كشف مرسوم رسمي نشرته موسكو الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح الممثل الأمريكي ستيفن سيجال جائزة دولة مرموقة تقديرا لعمله الإنساني والثقافي على الصعيد الدولي.

ذكر المرسوم أن نجم أفلام الحركة الأمريكية حصل على وسام الصداقة الروسي، في الوقت الذي لم يعلق فيه سيغال (70 عاما) على الأمر.

وأشار المرسوم إلى عمل سيغال ممثلا خاصا لوزارة الخارجية الروسية لشؤون العلاقات الإنسانية مع الولايات المتحدة واليابان.

ووُلد سيغال في الولايات المتحدة ومارس فنون الدفاع عن النفس قبل أن يعمل في اليابان وينال إعجاب بوتين، الذي منحه جواز سفر روسيا عام 2016.

ويزور سيغال روسيا كثيرا وأعلن عن دعمه ضم موسكو لمنطقة القرم الأوكرانية عام 2014 ووصفه بأنه تصرف “معقول للغاية”.

وانضم سيغال إلى حزب مؤيد للكرملين في عام 2021 وزار مدينة تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا الصيف الماضي حيث التقى مع زعيم انفصالي تدعمه روسيا.

وأصدرت أوكرانيا قرارا في عام 2017 يحظر دخول سيغال أراضيها لمدة خمس سنوات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.