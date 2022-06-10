بوجبا يترقب تعاقد سان جيرمان مع زيدان

يعزز زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، فرص باريس سان جيرمان في إبرام صفقة قوية، حال إتمام الاتفاق على قيادة الفريق الفرنسي.

وذكرت شبكة RMC Sport أن بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد السابق، ينتظر التأكيد الرسمي لتعاقد باريس مع زيدان، ليبدأ التفاوض على انتقاله إلى العملاق الفرنسي.

وأضافت أن زيدان من أشد المعجبين بقدرات بول بوجبا، وحاول كثيرا ضمه إلى ريال مدريد قبل رحيله عن الفريق الإسباني في صيف 2021.

ويبقى بوجبا (29 عاما) لاعبا حرا متاحا في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

وكانت تقارير صحفية قد تكهنت أيضا بأن لاعب الوسط الفرنسي في طريق العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي بعقد مدته 3 مواسم، وراتب سنوي 7.5 مليون يورو.