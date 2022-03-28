بودكاست ميغان ميركل قريبًا.. وهذه التفاصيل

بعد نحو عام على توقيعها وزوجها الأمير هاري عقداً مع منصة “سبوتيفاي”، فاجأت ميغان ميركل متابعيها بالإعلان عن المحتوى الذي تعتزم تقديمه على شكل تسجيلات صوتية، والبودكاست المنتظر يحمل عنوان “أرشيتايبس” (Archetypes)، وسيدور موضوعه حول الصورة النمطية التي يعطيها المجتمع والإعلام للمرأة.

وقالت ماركل في بيان: “سنتحدث عن النساء: الكلمات التي نربّي بها بناتنا، والطريقة التي تعكس بها وسائل الإعلام صورة المرأة”.

وتساءلت في بيانها: “ولكن من أين جاءت هذه الصور النمطية؟ وكيف تستمر في الظهور، وتحديد حياتنا؟”.

وأضافت: “أرشيتايبس، البودكاست الذي سنقوم خلاله بتشريح واستكشاف وتخريب الملصقات التي تحاول منع النساء من التقدّم. سيكون لي حوار مع سيدات لا يفهمن كيف تشكّل تلك الصور النمطية حكاياتنا، وسأتحدث إلى مؤرّخين لنفهم كيف وصلنا إلى هذه الحالة”.

ولم تحدد ماركل موعداً معيناً لظهور البودكاست، لكن صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” أكدت أنه سيكون جاهزاً خلال هذا الصيف.

وكان الأمير هاري وزوجته قد وقّعا من خلال شركتهما “آرشويل” عقوداً بمبالغ كبيرة جداً مع منصات رقمية بهدف تقديم محتوى، وقُدّر مبلغ العقد مع “نتفليكس” بـ120 مليون دولار، كما راوحت قيمة العقد مع “سبوتيفاي” بين 25 و 30 مليون دولار.