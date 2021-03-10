بورتو يحبط ريمونتادا يوفنتوس ويبلغ دور الثمانية من دوري الأبطال

تمكن فريق بورتو البرتغالي من بلوغ دور الصمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس الإيطالي، بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض حيث تعادل 4-4 في مجموع المباراتين ولم يتأثر بالخسارة 3-2 في تورينو.

وسجل سيرجيو أوليفييرا هدفا من ركلة حرة في الوقت الإضافي بعدما نفذ كرة مرت بين قدمي كريستيانو رونالدو، في حائط دفاع يوفنتوس، وخدعت الحارس فويتشيخ شتينسني ودخلت المرمى في الدقائق الأخيرة.

وسيطر بورتو، الذي فاز 2-1 ذهابا، على الشوط الأول واستحق التقدم بهدف سجله أوليفييرا من ركلة جزاء في الدقيقة 19، ودخل الفريق البرتغالي فترة الاستراحة وهو الطرف الأفضل في استاد يوفنتوس.

لكن من أول هجمة في الشوط الثاني، سجل فيدريكو كييزا، الذي أحرز هدفا ثمينا في مباراة الذهاب في البرتغال، هدف التعادل ليمنح الأمل لأصحاب الأرض بعد الاستراحة بأربع دقائق.

وانقلبت المباراة في مصلحة يوفنتوس عندما تلقى مهدي طارمي مهاجم بورتو، الذي حصل على ركلة الجزاء في الشوط الأول، بطاقة صفراء ثانية دون داع في الدقيقة 54 بسبب ركل الكرة عقب الصفارة، ثم أدرك كييزا التعادل في النتيجة الإجمالية بضربة رأس في الدقيقة 63.

وحصل يوفنتوس على فرص لحسم المباراة وتسجيل الهدف الثالث، لكن المباراة امتدت إلى وقت إضافي، ونجح أوليفييرا في التسجيل لبورتو من ركلة حرة ليشعل احتفالات الفريق الزائر في الدقيقة 115.

وأحرز أدريان رابيو هدفا ليوفنتوس بضربة رأس قبل ثلاث دقائق من النهاية ليضمن نهاية مثيرة وحماسية للمواجهة، لكن بورتو صمد وتأهل.

وجاء الانتصار في ذكرى مرور 17 عاما على فوز بورتو، بقيادة المدرب جوزيه مورينيو، على مانشستر يونايتد بشكل مثير في طريقه للتتويج بعد ذلك بلقب دوري الأبطال.

وقال ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس لشبكة سكاي سبورت إيطاليا “من الصعب تقبل الخروج عند اللعب أمام عشرة لاعبين أغلب المباراة.

“كنا نريد اللعب مجددا في دوري الأبطال. إنه خروج مبكر جدا في مارس. لا نصدق ما حدث”.